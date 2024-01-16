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https://sputnikarabic.ae/20240116/أفضل-5-اقتصادات-في-العالم-وأوروبا-1085052750.html
أفضل 5 اقتصادات في العالم وأوروبا
أفضل 5 اقتصادات في العالم وأوروبا
أفضل 5 اقتصادات في العالم وأوروبا
2024-01-16T09:00+0000
2024-01-16T12:26+0000
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ويتوقع بوتين أن يتجاوز النمو الاقتصادي لروسيا في عام 2023 النسبة المتوقعة البالغة 3.5% ويصل إلى 4% في العام الجديد. وفيما يتعلق بالتصريح بأن الاقتصاد الروسي على وشك أن يتفوق على اليابان، أشار بوتين إلى أن اليابان، مثل العديد من الاقتصادات الأوروبية، هي دولة ذات تكنولوجيا عالية. "من حيث تعادل القوة الشرائية، نحن متقدمون على أوروبا ككل، لكن نصيب الفرد لا يزال أمامنا الكثير للقيام به".للحصول على معلومات حول حصة أكبر خمسة اقتصادات في العالم في الناتج المحلي الإجمالي العالمي والناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، يمكنكم الاطلاع على هذا الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".قد يعجبك أيضا - استئناف الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي
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أفضل 5 اقتصادات في العالم وأوروبا
أفضل 5 اقتصادات في العالم وأوروبا

أفضل 5 اقتصادات في العالم وأوروبا

09:00 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 12:26 GMT 16.01.2024)
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في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع رجال أعمال من الشرق الأقصى، إن "الاقتصاد الروسي أصبح الأول في أوروبا والخامس في العالم على أساس تعادل القوة الشرائية، ولكن على أساس نصيب الفرد، روسيا لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به".
ويتوقع بوتين أن يتجاوز النمو الاقتصادي لروسيا في عام 2023 النسبة المتوقعة البالغة 3.5% ويصل إلى 4% في العام الجديد.

وقال بوتين: "هذه نتيجة مذهلة. يبدو أننا نعاني من الضغوط من كل الاتجاهات، ولكن من حيث الحجم الاقتصادي الإجمالي، نحن رقم واحد في أوروبا. لقد تجاوزنا ألمانيا واحتلينا المرتبة الخامسة في العالم: الصين، والولايات المتحدة والهند واليابان وروسيا. وفي أوروبا، نحن رقم واحد".

خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
رئيس روسيا الاتحادية
وفيما يتعلق بالتصريح بأن الاقتصاد الروسي على وشك أن يتفوق على اليابان، أشار بوتين إلى أن اليابان، مثل العديد من الاقتصادات الأوروبية، هي دولة ذات تكنولوجيا عالية. "من حيث تعادل القوة الشرائية، نحن متقدمون على أوروبا ككل، لكن نصيب الفرد لا يزال أمامنا الكثير للقيام به".
للحصول على معلومات حول حصة أكبر خمسة اقتصادات في العالم في الناتج المحلي الإجمالي العالمي والناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، يمكنكم الاطلاع على هذا الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
أفضل 5 اقتصادات في العالم وأوروبا - سبوتنيك عربي
أفضل 5 اقتصادات في العالم وأوروبا - سبوتنيك عربي
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