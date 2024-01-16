https://sputnikarabic.ae/20240116/البحرية-الروسية-تبدأ-بإنشاء-وحدات-عسكرية-هندسية-جديدة-1085067325.html
البحرية الروسية تبدأ بإنشاء وحدات عسكرية هندسية جديدة
البحرية الروسية تبدأ بإنشاء وحدات عسكرية هندسية جديدة
بدأت البحرية الروسية بإنشاء وحدات هندسية جديدة تسمح لها بالعمل بشكل أكثر فعالية في القطاعين البحري والبري، وذلك نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T16:42+0000
2024-01-16T16:42+0000
2024-01-16T16:42+0000
روسيا
العالم
سلاح روسيا
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وكتبت صحيفة "إزفستيا"، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع، أنه تم إنشاء وحدة جديدة في أسطول المحيط الهادئ، وبحلول نهاية العام، من المخطط تشكيل عدة أفواج أخرى للهندسة البحرية في أساطيل أخرى. ولم تذكر مصادر المعلومات العدد الدقيق للوحدات التي يتم إنشاؤها وموقعها.وأضاف الخبير العسكري فاسيلي دانديكين، أن أفواج الهندسة البحرية تختلف عن الأفواج البرية في وجود عنصر بحري وخاصة الغواصين.وفي وقت سابق، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، صرّح رئيس جمهورية أبخازيا، أصلان بجانيا، أنه سيتم إنشاء قاعدة دائمة لسلاح البحرية الروسية في خليج أوتشامشيرا في أبخازيا.واعتبر بجانيا أن هذا سيزيد من القدرة الدفاعية لكل من روسيا وأبخازيا، مبينًا أنه تم إنجاز "تقدم ملحوظ" في مجال التعاون العسكري بين البلدين، وأردف قائلا: "روسيا تقدم لنا الدعم، وخبراؤنا العسكريون يخضعون باستمرار للتدريب المتقدم في المؤسسات العسكرية الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20240116/غواصة-روسية-تنفذ-مهمة-في-أعماق-سحيقة-من-بحر-اليابان-1085029868.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, سلاح روسيا
روسيا, العالم, سلاح روسيا
البحرية الروسية تبدأ بإنشاء وحدات عسكرية هندسية جديدة
بدأت البحرية الروسية بإنشاء وحدات هندسية جديدة تسمح لها بالعمل بشكل أكثر فعالية في القطاعين البحري والبري، وذلك نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية.
وكتبت صحيفة "إزفستيا"، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع، أنه تم إنشاء وحدة جديدة في أسطول المحيط الهادئ، وبحلول نهاية العام، من المخطط تشكيل عدة أفواج أخرى للهندسة البحرية
في أساطيل أخرى. ولم تذكر مصادر المعلومات العدد الدقيق للوحدات التي يتم إنشاؤها وموقعها.
وبحسب الخبير العسكري ديمتري بولتينكوف، فإن أفواج الهندسة البحرية ستنجز مجموعة واسعة من المهام، على وجه الخصوص، إزالة الألغام ونشر البنية التحتية اللازمة وضمان عمليات الإنزال.
وأضاف الخبير العسكري فاسيلي دانديكين، أن أفواج الهندسة البحرية تختلف عن الأفواج البرية في وجود عنصر بحري وخاصة الغواصين.
وفي وقت سابق، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، صرّح رئيس جمهورية أبخازيا، أصلان بجانيا، أنه سيتم إنشاء قاعدة دائمة لسلاح البحرية الروسية في خليج أوتشامشيرا في أبخازيا.
وقال بجانيا، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، إنه "تم توقيع الاتفاقية، وفي المستقبل القريب ستكون هناك قاعدة دائمة لسلاح البحرية الروسية في خليج أوتشامشيرا".
واعتبر بجانيا أن هذا سيزيد من القدرة الدفاعية لكل من روسيا وأبخازيا، مبينًا أنه تم إنجاز "تقدم ملحوظ" في مجال التعاون العسكري بين البلدين، وأردف قائلا: "روسيا تقدم لنا الدعم، وخبراؤنا العسكريون يخضعون باستمرار للتدريب المتقدم في المؤسسات العسكرية الروسية".