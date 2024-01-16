https://sputnikarabic.ae/20240116/البيت-الأبيض-أمريكا-لا-تجهز-أي-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-حاليا-1085075585.html

البيت الأبيض: أمريكا لا تجهز حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

البيت الأبيض: أمريكا لا تجهز حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تجهز حاليا أي حزمة مساعدات عسكرية جديدة... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T21:10+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي إن "حزمة المساعدات لأوكرانيا المعلن عنها في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي هي الأخيرة، ولا نعمل ولا نخطط لتخصيص حزمة مساعدات جديدة في هذه المرحلة".وتابع "يجب الموافقة على طلب تخصيص تمويل إضافي لكي يتسنى لنا الاستمرار في تقديم المساعدات".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20240116/بوتين-أوكرانيا-فشلت-في-هجومها-المضاد-وإذا-استمر-هذا-الأمر-فسوف-تطرح-قريبا-مسألة-بقائها-كدولة-1085065599.html

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