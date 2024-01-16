https://sputnikarabic.ae/20240116/البيت-الأبيض-أمريكا-لا-تجهز-أي-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-حاليا-1085075585.html
البيت الأبيض: أمريكا لا تجهز حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
البيت الأبيض: أمريكا لا تجهز حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تجهز حاليا أي حزمة مساعدات عسكرية جديدة... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T21:10+0000
2024-01-16T21:10+0000
2024-01-16T21:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي إن "حزمة المساعدات لأوكرانيا المعلن عنها في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي هي الأخيرة، ولا نعمل ولا نخطط لتخصيص حزمة مساعدات جديدة في هذه المرحلة".وتابع "يجب الموافقة على طلب تخصيص تمويل إضافي لكي يتسنى لنا الاستمرار في تقديم المساعدات".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240116/بوتين-أوكرانيا-فشلت-في-هجومها-المضاد-وإذا-استمر-هذا-الأمر-فسوف-تطرح-قريبا-مسألة-بقائها-كدولة-1085065599.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البيت الأبيض: أمريكا لا تجهز حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
21:10 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 21:11 GMT 16.01.2024)
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تجهز حاليا أي حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
وقال
كيربي، خلال مؤتمر صحفي إن "حزمة المساعدات لأوكرانيا المعلن عنها في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي هي الأخيرة، ولا نعمل ولا نخطط لتخصيص حزمة مساعدات جديدة في هذه المرحلة".
وأوضح أن السبب وراء التوقف عن إعداد حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا هو نقص التمويل المتاح.
وتابع "يجب الموافقة على طلب تخصيص تمويل إضافي لكي يتسنى لنا الاستمرار في تقديم المساعدات".
وتلقت أوكرانيا
مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.