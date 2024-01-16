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https://sputnikarabic.ae/20240116/البيت-الأبيض-يطلب-من-زيلينسكي-تغيير-استراتيجية-كييف-العسكرية-1085034646.html
البيت الأبيض يطلب من زيلينسكي تغيير استراتيجية كييف العسكرية
البيت الأبيض يطلب من زيلينسكي تغيير استراتيجية كييف العسكرية
أفادت وسائل إعلام غربية بأن واشنطن تريد من كييف تغيير استراتيجيتها بشأن الصراع في أوكرانيا من الهجوم إلى الدفاع، ويعتزم مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T08:30+0000
2024-01-16T08:30+0000
العالم
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وكتب الصحفي، أندرياس كلوك: "سينقل سوليفان رسالة من الرئيس جو بايدن، في محادثة مع زيلينسكي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. يريد البيت الأبيض من أوكرانيا أن تغير استراتيجيتها القتالية من الهجوم إلى الدفاع".وأشار كلوك، إلى أن زيلينسكي يدرك معنى مثل هذا القرار، على الرغم من أنه لا يرغب في سماعه أو التحدث عنه علنًا.وأضاف الصحفي على موقع وكالة "بلومبرغ": "لذلك يجب عليه (زيلينسكي) أن يطلب من سوليفان الرد على بايدن وتذكير الكونغرس الأمريكي بأن أوكرانيا لا يمكنها إجراء دفاع مناسب إلا إذا ضمنت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن لديها كل الوسائل اللازمة".ووفقا لكلوك، يشعر زيلينسكي بالحاجة إلى إنكار وصول الصراع إلى طريق مسدود، لذلك يظل هدفه هو ما يسمى بـ "صيغة السلام" التي تمت مناقشتها على مستوى مستشاري الأمن القومي في دافوس.ويشير الصحفي إلى أن "روسيا لم تتم دعوتها، والصين لم تحضر، لذلك يعلم الجميع أن الأمر وصل إلى طريق مسدود".ويؤكد كلوك أن "الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل، الأمر الذي خيب آمال واشنطن، التي دعت كييف إلى تغيير تكتيكاتها، وكانت القوات الروسية متحصنة بشكل جيد للغاية، وخسر الأوكرانيون الكثير من الجنود واستهلكوا الكثير من الذخيرة". وفي رأيه، يجب على زيلينسكي أن يخبر سوليفان أن كييف ستتوقف عن "قيادة الدبابات الغربية" عبر الخنادق الملغومة جيدًا، لأن "هذا لا معنى له". ومع ذلك، فإنه سيذكره بأن كييف لن تكون قادرة على الدفاع عن مواقفها دون مساعدة من الولايات المتحدة وأوروبا.وتتطلب "صيغة السلام"، التي طورتها كييف وروجت لها، استعادة سلامة أراضي أوكرانيا، وتوفير الضمانات الأمنية الأوروبية الأطلسية وإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في "جرائم الحرب" المزعومة المنسوبة إلى روسيا. وتعتبر موسكو "صيغة" زيلينسكي منفصلة تماما عن الواقع. وعقد اجتماع حول "صيغة السلام" بمشاركة 83 وفدا قبل بدء المنتدى في دافوس.يتم تنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا في يناير/ كانون الثاني. وفي عام 2024، سيقام في الفترة من 15 إلى 19 يناير.
https://sputnikarabic.ae/20240115/كشف-تفاصيل-نتائج-اجتماع-دافوس-حول-صيغة-السلام-بشأن-أوكرانيا-1085005074.html
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العالم
العالم

البيت الأبيض يطلب من زيلينسكي تغيير استراتيجية كييف العسكرية

08:30 GMT 16.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن واشنطن تريد من كييف تغيير استراتيجيتها بشأن الصراع في أوكرانيا من الهجوم إلى الدفاع، ويعتزم مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، نقل الرسالة إلى فلاديمير زيلينسكي خلال محادثة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وكتب الصحفي، أندرياس كلوك: "سينقل سوليفان رسالة من الرئيس جو بايدن، في محادثة مع زيلينسكي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. يريد البيت الأبيض من أوكرانيا أن تغير استراتيجيتها القتالية من الهجوم إلى الدفاع".
وأشار كلوك، إلى أن زيلينسكي يدرك معنى مثل هذا القرار، على الرغم من أنه لا يرغب في سماعه أو التحدث عنه علنًا.
وأضاف الصحفي على موقع وكالة "بلومبرغ": "لذلك يجب عليه (زيلينسكي) أن يطلب من سوليفان الرد على بايدن وتذكير الكونغرس الأمريكي بأن أوكرانيا لا يمكنها إجراء دفاع مناسب إلا إذا ضمنت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن لديها كل الوسائل اللازمة".
منتدى دافوس 2020 بسويسرا، 20 يناير/ كانون الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
كشف تفاصيل نتائج اجتماع دافوس حول "صيغة السلام" بشأن أوكرانيا
أمس, 10:28 GMT
ووفقا لكلوك، يشعر زيلينسكي بالحاجة إلى إنكار وصول الصراع إلى طريق مسدود، لذلك يظل هدفه هو ما يسمى بـ "صيغة السلام" التي تمت مناقشتها على مستوى مستشاري الأمن القومي في دافوس.
ويشير الصحفي إلى أن "روسيا لم تتم دعوتها، والصين لم تحضر، لذلك يعلم الجميع أن الأمر وصل إلى طريق مسدود".
ويؤكد كلوك أن "الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل، الأمر الذي خيب آمال واشنطن، التي دعت كييف إلى تغيير تكتيكاتها، وكانت القوات الروسية متحصنة بشكل جيد للغاية، وخسر الأوكرانيون الكثير من الجنود واستهلكوا الكثير من الذخيرة". وفي رأيه، يجب على زيلينسكي أن يخبر سوليفان أن كييف ستتوقف عن "قيادة الدبابات الغربية" عبر الخنادق الملغومة جيدًا، لأن "هذا لا معنى له". ومع ذلك، فإنه سيذكره بأن كييف لن تكون قادرة على الدفاع عن مواقفها دون مساعدة من الولايات المتحدة وأوروبا.
وتتطلب "صيغة السلام"، التي طورتها كييف وروجت لها، استعادة سلامة أراضي أوكرانيا، وتوفير الضمانات الأمنية الأوروبية الأطلسية وإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في "جرائم الحرب" المزعومة المنسوبة إلى روسيا. وتعتبر موسكو "صيغة" زيلينسكي منفصلة تماما عن الواقع. وعقد اجتماع حول "صيغة السلام" بمشاركة 83 وفدا قبل بدء المنتدى في دافوس.
يتم تنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا في يناير/ كانون الثاني. وفي عام 2024، سيقام في الفترة من 15 إلى 19 يناير.
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