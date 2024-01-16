https://sputnikarabic.ae/20240116/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-تفاصيل-إطلاق-15-صاروخا-باليستيا-دقيقا-باتجاه-أربيل-وإدلب-1085046573.html
الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل إطلاق 15 صاروخا باليستيا دقيقا باتجاه أربيل وإدلب
الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل إطلاق 15 صاروخا باليستيا دقيقا باتجاه أربيل وإدلب
أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء أمير علي حاجي زاده، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الهجوم الصاروخي الأخير على أربيل في كردستان العراق، وإدلب... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
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وقال حاجي زادة، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "4 صواريخ من طراز خيبر أطلقت من جنوب خوزستان واستهدفت المجموعة التكفيرية في إدلب السورية".وأضاف أن "4 صواريخ أطلقت من كرمانشاه، و7 صواريخ من محافظة أذربيجان الشرقية على المقر الصهيوني في أربيل"، موضحًا أن "نحو 9 طائرات ستستهدف المجموعة الثانية من التكفيريين وداعش خلال الساعة المقبلة".وأعلن مجلس أمن كردستان العراق، في وقت سابق، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح إثر قصف إيراني استهدف العديد من المناطق في محافظة أربيل شمالي البلاد.وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".وأضاف: "كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".وتابع البيان: "نؤكد لشعبنا أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثوري الإيراني ستستمر حتى الأخذ بثأر آخر قطرة من دماء شهدائنا".وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20240116/بغداد-تستدعي-القائم-بالأعمال-الإيراني-في-العراق-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-على-قصف-أربيل-1085036248.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل إطلاق 15 صاروخا باليستيا دقيقا باتجاه أربيل وإدلب
أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء أمير علي حاجي زاده، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الهجوم الصاروخي الأخير على أربيل في كردستان العراق، وإدلب في سوريا.
وقال حاجي زادة، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "4 صواريخ من طراز خيبر أطلقت من جنوب خوزستان واستهدفت المجموعة التكفيرية في إدلب السورية".
وأضاف أن "4 صواريخ أطلقت من كرمانشاه، و7 صواريخ من محافظة أذربيجان الشرقية على المقر الصهيوني في أربيل"، موضحًا أن "نحو 9 طائرات ستستهدف المجموعة الثانية من التكفيريين وداعش خلال الساعة المقبلة".
وأعلن مجلس أمن كردستان العراق، في وقت سابق، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين
بجروح إثر قصف إيراني استهدف العديد من المناطق في محافظة أربيل شمالي البلاد.
وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".
وأضاف: "كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".
وتابع البيان: "نؤكد لشعبنا أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثوري الإيراني ستستمر حتى الأخذ بثأر آخر قطرة من دماء شهدائنا".
وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل
، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.