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الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل إطلاق 24 صاروخا باليستيا باتجاه أربيل وإدلب
الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل إطلاق 24 صاروخا باليستيا باتجاه أربيل وإدلب
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الهجوم الصاروخي الأخير على أربيل في كردستان العراق، وإدلب في سوريا. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T10:19+0000
2024-01-16T11:37+0000
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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "4 صواريخ من طراز خيبر أطلقت من جنوب خوزستان واستهدفت المجموعة التكفيرية في إدلب السورية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أنه تم "إطلاق 4 صواريخ من الغرب، و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس الموساد في إقليم كردستان العراق، كما تم إطلاق 9 أنواع من الصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية الأخرى في مناطق أخرى من الأراضي السورية المحتلة". وأعلن مجلس أمن كردستان العراق، في وقت سابق، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح إثر قصف إيراني استهدف العديد من المناطق في محافظة أربيل شمالي البلاد.وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".وأضاف: "كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".وتابع البيان: "نؤكد لشعبنا أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثوري الإيراني ستستمر حتى الأخذ بثأر آخر قطرة من دماء شهدائنا".وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20240116/بغداد-تستدعي-القائم-بالأعمال-الإيراني-في-العراق-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-على-قصف-أربيل-1085036248.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل إطلاق 24 صاروخا باليستيا باتجاه أربيل وإدلب

10:19 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 11:37 GMT 16.01.2024)
© AFP 2023 / -الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني يجريان مناورات عسكرية
الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني يجريان مناورات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© AFP 2023 / -
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الهجوم الصاروخي الأخير على أربيل في كردستان العراق، وإدلب في سوريا.
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "4 صواريخ من طراز خيبر أطلقت من جنوب خوزستان واستهدفت المجموعة التكفيرية في إدلب السورية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أنه تم "إطلاق 4 صواريخ من الغرب، و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس الموساد في إقليم كردستان العراق، كما تم إطلاق 9 أنواع من الصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية الأخرى في مناطق أخرى من الأراضي السورية المحتلة".
وأعلن مجلس أمن كردستان العراق، في وقت سابق، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح إثر قصف إيراني استهدف العديد من المناطق في محافظة أربيل شمالي البلاد.
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
بغداد تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في العراق وتسلمه مذكرة احتجاج على قصف أربيل
09:14 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.
وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".
وأضاف: "كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".
وتابع البيان: "نؤكد لشعبنا أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثوري الإيراني ستستمر حتى الأخذ بثأر آخر قطرة من دماء شهدائنا".
وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.
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