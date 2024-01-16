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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240116/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لهجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-فورونيج-1085028435.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، صباح اليوم الثلاثاء، بأن وسائل الدفاع الجوي تصدت لهجوم طائرات مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة فورونيج. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T01:02+0000
2024-01-16T01:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال غوسيف عبر موقع تيليغرام: "تم صد هجوم طائرات مسيرة أوكرانية في سماء فورونيج باستخدام وسائل الدفاع الجوي الجاهزة. وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا".وأوضح غوسيف أنه في أحد الأبنية السكنية تم اشتعال الشرفة، وفي اثنين من المباني السكنية الأخرى وعدة منازل خاصة تم تكسير النوافذ، مضيفا أن الخدمات الطارئة تعمل في الموقع.يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بشكل منتظم بقصف المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريب.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الدفاعات-الروسية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-فورونيج-1082313195.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج

01:02 GMT 16.01.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، صباح اليوم الثلاثاء، بأن وسائل الدفاع الجوي تصدت لهجوم طائرات مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة فورونيج.
وقال غوسيف عبر موقع تيليغرام: "تم صد هجوم طائرات مسيرة أوكرانية في سماء فورونيج باستخدام وسائل الدفاع الجوي الجاهزة. وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج
21 أكتوبر 2023, 21:56 GMT
وأوضح غوسيف أنه في أحد الأبنية السكنية تم اشتعال الشرفة، وفي اثنين من المباني السكنية الأخرى وعدة منازل خاصة تم تكسير النوافذ، مضيفا أن الخدمات الطارئة تعمل في الموقع.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بشكل منتظم بقصف المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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