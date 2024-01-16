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https://sputnikarabic.ae/20240116/الدفاع-الروسية-تحصد-براءة-اختراع-لغم-غير-فتاك-يغطي-مساحة-أفقية-واسعة-التدمير--1085046320.html
الدفاع الروسية تحصد براءة اختراع لغم غير فتاك يغطي مساحة أفقية واسعة التدمير
الدفاع الروسية تحصد براءة اختراع لغم غير فتاك يغطي مساحة أفقية واسعة التدمير
حصلت وزارة الدفاع الروسية على براءة اختراع لغم مضاد للأفراد غير فتاك مع زيادة مساحة التدمير، مما سيزيد من فعاليته، حسب وصف براءة الاختراع. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T10:12+0000
2024-01-16T10:12+0000
رصد عسكري
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وجاء في الوثيقة: "إن اللغم المضاد للأفراد غير القاتل، على عكس النموذج الأولي ونظائره، ويتم خلق منطقة تدمير غير فتاكة ذات مساحة أكبر، بعد تناثر عناصر الانفجار بزاوية نحو الأفق".ويشير الوصف إلى أن هذا يزيد من فعالية عمل هذه الألغام.وينص الوصف أيضًا على أنه يمكن استخدام الاختراع في تطوير ألغام أخرى تشل العدو بمساعدة مواد تهيج الجلد، وكذلك الأغشية المخاطية للعينين والجهاز التنفسي العلوي.وتوضح براءة الاختراع أنه نتيجة للتعرض لهذه الألغام، يفقد الشخص مؤقتًا القدرة على اتخاذ إجراءات نشطة.وأفيد سابقًا أن القوات الروسية تناقش أيضًا حاليًا فكرة إنشاء نظام ألغام هجومي مضاد للخنادق.
https://sputnikarabic.ae/20240116/القوات-الروسية-تستخدم-طائرة-الجحيم-في-منطقة-العملية-الخاصة-1085031994.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية تحصد براءة اختراع لغم غير فتاك يغطي مساحة أفقية واسعة التدمير

10:12 GMT 16.01.2024
© Sputnik .  / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات الروس يعملون على تطهير منطقة من الألغام
خبراء المتفجرات الروس يعملون على تطهير منطقة من الألغام - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© Sputnik .
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حصلت وزارة الدفاع الروسية على براءة اختراع لغم مضاد للأفراد غير فتاك مع زيادة مساحة التدمير، مما سيزيد من فعاليته، حسب وصف براءة الاختراع.
وجاء في الوثيقة: "إن اللغم المضاد للأفراد غير القاتل، على عكس النموذج الأولي ونظائره، ويتم خلق منطقة تدمير غير فتاكة ذات مساحة أكبر، بعد تناثر عناصر الانفجار بزاوية نحو الأفق".
ويشير الوصف إلى أن هذا يزيد من فعالية عمل هذه الألغام.
عسكري روسي يقوم بتجمبع طائرة مسيرة من طراز FPV في مركز التدريب الميداني نيبيسني فوين (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستخدم طائرة "الجحيم" في منطقة العملية الخاصة
08:11 GMT
وينص الوصف أيضًا على أنه يمكن استخدام الاختراع في تطوير ألغام أخرى تشل العدو بمساعدة مواد تهيج الجلد، وكذلك الأغشية المخاطية للعينين والجهاز التنفسي العلوي.
وتوضح براءة الاختراع أنه نتيجة للتعرض لهذه الألغام، يفقد الشخص مؤقتًا القدرة على اتخاذ إجراءات نشطة.
وأفيد سابقًا أن القوات الروسية تناقش أيضًا حاليًا فكرة إنشاء نظام ألغام هجومي مضاد للخنادق.
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