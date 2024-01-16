https://sputnikarabic.ae/20240116/الدفاع-الروسية-تحصد-براءة-اختراع-لغم-غير-فتاك-يغطي-مساحة-أفقية-واسعة-التدمير--1085046320.html
الدفاع الروسية تحصد براءة اختراع لغم غير فتاك يغطي مساحة أفقية واسعة التدمير
الدفاع الروسية تحصد براءة اختراع لغم غير فتاك يغطي مساحة أفقية واسعة التدمير
حصلت وزارة الدفاع الروسية على براءة اختراع لغم مضاد للأفراد غير فتاك مع زيادة مساحة التدمير، مما سيزيد من فعاليته، حسب وصف براءة الاختراع. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T10:12+0000
2024-01-16T10:12+0000
2024-01-16T10:12+0000
رصد عسكري
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وجاء في الوثيقة: "إن اللغم المضاد للأفراد غير القاتل، على عكس النموذج الأولي ونظائره، ويتم خلق منطقة تدمير غير فتاكة ذات مساحة أكبر، بعد تناثر عناصر الانفجار بزاوية نحو الأفق".ويشير الوصف إلى أن هذا يزيد من فعالية عمل هذه الألغام.وينص الوصف أيضًا على أنه يمكن استخدام الاختراع في تطوير ألغام أخرى تشل العدو بمساعدة مواد تهيج الجلد، وكذلك الأغشية المخاطية للعينين والجهاز التنفسي العلوي.وتوضح براءة الاختراع أنه نتيجة للتعرض لهذه الألغام، يفقد الشخص مؤقتًا القدرة على اتخاذ إجراءات نشطة.وأفيد سابقًا أن القوات الروسية تناقش أيضًا حاليًا فكرة إنشاء نظام ألغام هجومي مضاد للخنادق.
https://sputnikarabic.ae/20240116/القوات-الروسية-تستخدم-طائرة-الجحيم-في-منطقة-العملية-الخاصة-1085031994.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تحصد براءة اختراع لغم غير فتاك يغطي مساحة أفقية واسعة التدمير
حصلت وزارة الدفاع الروسية على براءة اختراع لغم مضاد للأفراد غير فتاك مع زيادة مساحة التدمير، مما سيزيد من فعاليته، حسب وصف براءة الاختراع.
وجاء في الوثيقة: "إن اللغم المضاد للأفراد غير القاتل، على عكس النموذج الأولي ونظائره، ويتم خلق منطقة تدمير غير فتاكة ذات مساحة أكبر، بعد تناثر عناصر الانفجار بزاوية نحو الأفق".
ويشير الوصف إلى أن هذا يزيد من فعالية عمل هذه الألغام.
وينص الوصف أيضًا على أنه يمكن استخدام الاختراع في تطوير ألغام أخرى تشل العدو بمساعدة مواد تهيج الجلد، وكذلك الأغشية المخاطية للعينين والجهاز التنفسي العلوي.
وتوضح براءة الاختراع أنه نتيجة للتعرض لهذه الألغام، يفقد الشخص مؤقتًا القدرة على اتخاذ إجراءات نشطة.
وأفيد سابقًا أن القوات الروسية تناقش أيضًا حاليًا فكرة إنشاء نظام ألغام هجومي مضاد للخنادق.