عربي
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240116/القوات-الروسية-تستخدم-طائرة-الجحيم-في-منطقة-العملية-الخاصة-1085031994.html
القوات الروسية تستخدم طائرة "الجحيم" في منطقة العملية الخاصة
القوات الروسية تستخدم طائرة "الجحيم" في منطقة العملية الخاصة
أفادت شركة تطوير الطائرة المسيرة "روستيخ" بأن الجيش الروسي بدأ في استخدام قاذفات قنابل مسيرة خاصة من نوع "إنفيرنو" (الجحيم) في عدد من المناطق في منطقة العملية... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T08:11+0000
2024-01-16T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081646395_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_2d27950ff40b11b090f7ab8c7e1245eb.jpg
وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "تم تجهيز الطائرة المسيرة "إنفيرنو" (الجحيم) بتسعة فتحات لإسقاط القنابل. أثناء المهمة القتالية، تحلق فوق الخنادق الأوكرانية، وتفتح فتحات القنابل وتسقط ثلاث قنابل بشكل متتالي، أي كقصف مكثف. نتيجة لذلك، تتم إصابة أفراد العدو بنجاح. ويمكن للطائرة المسيرة أيضًا قصف المركبات المدرعة الخفيفة بشكل فعال".ووفقا لها، فإن خصوصية الطائرة المسيرة "الجحيم" هي أنها لا تحوم فوق خنادق العدو، ولكن بفضل كاميرا الرؤية الإضافية فإنها تسقط القذائف أثناء الحركة.الطائرة المسيرة "الجحيم" هي طائرة مسيرة "FPV" (معززة بالواقع الافتراضي) وتحمل أربعة كيلوغرامات من الحمولة القتالية، ويبلغ مدى عملها خمسة كيلومترات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240116/سو-34-روسية-تتجنب-صاروخا-مضادا-للطائرات-حديث-بين-قائدي-الطائرة-يوثق-الحدث-1085030596.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081646395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ffdbd9f621ce3da6f2a0559637e7aa91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستخدم طائرة "الجحيم" في منطقة العملية الخاصة

08:11 GMT 16.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكري روسي يقوم بتجمبع طائرة مسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية
عسكري روسي يقوم بتجمبع طائرة مسيرة من طراز FPV في مركز التدريب الميداني نيبيسني فوين (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت شركة تطوير الطائرة المسيرة "روستيخ" بأن الجيش الروسي بدأ في استخدام قاذفات قنابل مسيرة خاصة من نوع "إنفيرنو" (الجحيم) في عدد من المناطق في منطقة العملية الخاصة.
وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "تم تجهيز الطائرة المسيرة "إنفيرنو" (الجحيم) بتسعة فتحات لإسقاط القنابل. أثناء المهمة القتالية، تحلق فوق الخنادق الأوكرانية، وتفتح فتحات القنابل وتسقط ثلاث قنابل بشكل متتالي، أي كقصف مكثف. نتيجة لذلك، تتم إصابة أفراد العدو بنجاح. ويمكن للطائرة المسيرة أيضًا قصف المركبات المدرعة الخفيفة بشكل فعال".
ووفقا لها، فإن خصوصية الطائرة المسيرة "الجحيم" هي أنها لا تحوم فوق خنادق العدو، ولكن بفضل كاميرا الرؤية الإضافية فإنها تسقط القذائف أثناء الحركة.
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" روسية تتجنب صاروخا مضادا للطائرات.. حديث بين قائدي الطائرة يوثق الحدث
06:53 GMT
الطائرة المسيرة "الجحيم" هي طائرة مسيرة "FPV" (معززة بالواقع الافتراضي) وتحمل أربعة كيلوغرامات من الحمولة القتالية، ويبلغ مدى عملها خمسة كيلومترات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Развёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала