https://sputnikarabic.ae/20240116/تسلسل-زمني-لاشتعال-الأوضاع-في-البحر-الأحمر-1085066701.html
تسلسل زمني لاشتعال الأوضاع في البحر الأحمر
تسلسل زمني لاشتعال الأوضاع في البحر الأحمر
بنهاية 2023، دخل البحر الأحمر مرحلة تقلبات، وتحديدا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت هاجمت حركة "أنصار الله"، عشرات السفن المتجهة نحو إسرائيل،... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T16:04+0000
2024-01-16T16:04+0000
2024-01-16T16:04+0000
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انفوجرافيك, инфографика
تسلسل زمني لاشتعال الأوضاع في البحر الأحمر
بنهاية 2023، دخل البحر الأحمر مرحلة تقلبات، وتحديدا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت هاجمت حركة "أنصار الله"، عشرات السفن المتجهة نحو إسرائيل، أو التي لها صلة بها، جنوبي البحر الأحمر ومضيق باب المندب.