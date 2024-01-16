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https://sputnikarabic.ae/20240116/تسلسل-زمني-لاشتعال-الأوضاع-في-البحر-الأحمر-1085066701.html
تسلسل زمني لاشتعال الأوضاع في البحر الأحمر
تسلسل زمني لاشتعال الأوضاع في البحر الأحمر
بنهاية 2023، دخل البحر الأحمر مرحلة تقلبات، وتحديدا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت هاجمت حركة "أنصار الله"، عشرات السفن المتجهة نحو إسرائيل،... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T16:04+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

تسلسل زمني لاشتعال الأوضاع في البحر الأحمر

16:04 GMT 16.01.2024
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بنهاية 2023، دخل البحر الأحمر مرحلة تقلبات، وتحديدا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت هاجمت حركة "أنصار الله"، عشرات السفن المتجهة نحو إسرائيل، أو التي لها صلة بها، جنوبي البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
تسلسل زمني لاشتعال الأوضاع في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي
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