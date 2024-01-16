تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج و بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت ليل اليوم الثلاثاء ، محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار على مواقع في الأراضي الروسية، مشيرة إلى تدمير5 طائرات مسيرة أوكرانية واعتراض 3 أخرى فوق مقاطعة فورونيج ، فضلا عن اعتراض 4 طائرات مسيرة فوق بيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان إنه" خلال الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت ثلاثة أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، كما تم اعتراض أربع طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".