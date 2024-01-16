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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240116/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1085029546.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T04:21+0000
2024-01-16T04:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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روسيا
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رصد عسكري, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات الهندسية للقوات المسلحة الروسية أثناء نشر نموذج إطار هوائي كامل الحجم لنظام الصواريخ المضادة للطائرات بوك ام3 في ضواحي مدينة موسكو. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:21 GMT 16.01.2024
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:19 GMT 16.01.2024
الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج و بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت ليل اليوم الثلاثاء ، محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار على مواقع في الأراضي الروسية، مشيرة إلى تدمير5 طائرات مسيرة أوكرانية واعتراض 3 أخرى فوق مقاطعة فورونيج ، فضلا عن اعتراض 4 طائرات مسيرة فوق بيلغورود.
وقالت الوزارة في بيان إنه" خلال الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت ثلاثة أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، كما تم اعتراض أربع طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
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