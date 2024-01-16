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https://sputnikarabic.ae/20240116/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الإعلان-عن-اتفاق-جديد-بين-إسرائيل-وحماس-صور-وفيديو-1085076119.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الإعلان عن اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الإعلان عن اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"... صور وفيديو
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أنه بوساطة قطرية وبالتعاون مع فرنسا، تم التوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس" . 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T22:15+0000
2024-01-16T22:16+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الإعلان عن اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"... صور وفيديو

22:15 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 22:16 GMT 16.01.2024)
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أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أنه بوساطة قطرية وبالتعاون مع فرنسا، تم التوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس" .
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الاتفاق يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.
وأكد الأنصاري أنه سيتم إرسال الأدوية والمساعدات الإنسانية، غدا الأربعاء، على طائرتين من سلاح الجو القطري إلى مدينة العريش المصرية، حيث سيتم نقل المساعدات إلى قطاع غزة.
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22:33 GMT 16.01.2024
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الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
ماكرون يحذر إسرائيل من خطر على أمنها "على المدى الطويل" إثر الوضع في غزة
22:12 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الإعلان عن اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"... صور وفيديو20:46 GMTРазвёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMT
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