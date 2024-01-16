https://sputnikarabic.ae/20240116/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الإعلان-عن-اتفاق-جديد-بين-إسرائيل-وحماس-صور-وفيديو-1085076119.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الإعلان عن اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الإعلان عن اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"... صور وفيديو
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أنه بوساطة قطرية وبالتعاون مع فرنسا، تم التوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس" . 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T22:15+0000
2024-01-16T22:15+0000
2024-01-16T22:16+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الإعلان عن اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"... صور وفيديو
22:15 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 22:16 GMT 16.01.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أنه بوساطة قطرية وبالتعاون مع فرنسا، تم التوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس" .
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الاتفاق
يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.
وأكد الأنصاري أنه سيتم إرسال الأدوية والمساعدات الإنسانية، غدا الأربعاء، على طائرتين من سلاح الجو القطري إلى مدينة العريش المصرية، حيث سيتم نقل المساعدات إلى قطاع غزة.