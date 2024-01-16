https://sputnikarabic.ae/20240116/خبراء-يوضحون-رسائل-إيران-من-ضرب-أربيل-1085060761.html

خبراء يوضحون رسائل إيران من ضرب أربيل

خبراء يوضحون رسائل إيران من ضرب أربيل

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T13:59+0000

2024-01-16T13:59+0000

2024-01-16T13:59+0000

راديو

بلا قيود

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خبراء يوضحون رسائل إيران من ضرب أربيل خبراء يوضحون رسائل إيران من ضرب أربيل

العراق يدين القصف الإيراني على أربيل. وهو ما قال عنه عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الدكتور وفاء محمد:بدوره، قال رئيس مركز "التفكير السياسي"، الدكتور إحسان الشمري:الجيش الإسرائيلي يحذر الحكومة من تراجع إنجازاته بسبب غياب خطة المرحلة التالية للحرب. عن هذا تحدث الخبير بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني، الدكتور حسن مرهج:أستراليا تعتزم زيادة عدد قواتها في البحرين 3 مرات. عن هذا قالت الخبيرة بالشأن اليمني، الدكتورة ابتسام المتوكل:قصف أوكراني على فورونيج وبيلغورود الروسية. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الروسي، الدكتور حسام العتوم:واشنطن تمارس التجسس البيولوجي قرب حدود دول بينها الصين. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2024

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