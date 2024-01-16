https://sputnikarabic.ae/20240116/خبراء-يوضحون-رسائل-إيران-من-ضرب-أربيل-1085060761.html
خبراء يوضحون رسائل إيران من ضرب أربيل
خبراء يوضحون رسائل إيران من ضرب أربيل
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T13:59+0000
2024-01-16T13:59+0000
2024-01-16T13:59+0000
راديو
بلا قيود
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خبراء يوضحون رسائل إيران من ضرب أربيل
خبراء يوضحون رسائل إيران من ضرب أربيل
العراق يدين القصف الإيراني على أربيل. وهو ما قال عنه عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الدكتور وفاء محمد:بدوره، قال رئيس مركز "التفكير السياسي"، الدكتور إحسان الشمري:الجيش الإسرائيلي يحذر الحكومة من تراجع إنجازاته بسبب غياب خطة المرحلة التالية للحرب. عن هذا تحدث الخبير بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني، الدكتور حسن مرهج:أستراليا تعتزم زيادة عدد قواتها في البحرين 3 مرات. عن هذا قالت الخبيرة بالشأن اليمني، الدكتورة ابتسام المتوكل:قصف أوكراني على فورونيج وبيلغورود الروسية. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الروسي، الدكتور حسام العتوم:واشنطن تمارس التجسس البيولوجي قرب حدود دول بينها الصين. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبراء يوضحون رسائل إيران من ضرب أربيل
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
العراق يدين القصف الإيراني على أربيل. وهو ما قال عنه عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الدكتور وفاء محمد:
"ما أعلن عنه الحرس الثوري الإيراني غير دقيق لأن المناطق المستهدفة هي لعوائل من المدنيين لا ينتمون لأي منظمة مناهضة، وهذا تصرف لتحفظ إيران ماء الوجه أمام المقاومة في البحر الأحمر والبحر العربي وقطاع غزة وتتضمن رسائل سياسية".
بدوره، قال رئيس مركز "التفكير السياسي"، الدكتور إحسان الشمري:
"كل الإجراءات التي اتخذها العراق تبقى لتهدئة الداخل ولن تؤثر على العلاقات مع طهران، وهذه رسالة لأمريكا وإسرائيل أن لدى إيران القدرة على الرد على كل ما يهدد أمنها القومي".
الجيش الإسرائيلي يحذر الحكومة من تراجع إنجازاته بسبب غياب خطة المرحلة التالية للحرب. عن هذا تحدث الخبير بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني، الدكتور حسن مرهج:
"لا زال الإسرائيلي متواجدًا في قطاع غزة، لكنه سحب القوات المدرعة من داخل المناطق التي كان متواجدًا فيها بداخل القطاع وخاصة المناطق الشمالية وتراجع منها لأنه أصبح هدفًا سهلاً للمقاومة الفلسطينية، والهدف من العملية هو استمرار تطويق قطاع غزة، وبالنسبة لمن سيحكم قطاع غزة بعد الحرب فمن يعرف هذا القطاع جيدًا فهو يعرف أنه لا أحد يستطيع أن يحكم في قطاع غزة إلا أبناء غزة نفسها".
أستراليا تعتزم زيادة عدد قواتها في البحرين 3 مرات. عن هذا قالت الخبيرة بالشأن اليمني، الدكتورة ابتسام المتوكل:
"عندما اتخذ اليمن هذا الموقف كان يعي جيدًا هذه العواقب وقد درست القيادة اليمنية كل الاحتمالات وتعرف أنها ستدفع ثمنًا، ولكن إذا نظرنا بالأساس إلى التحالف القائم ضد اليمن منذ 2015 فلا جديد يذكر، أما التداعيات فستكون على الاقتصاد العالمي والملاحة الدولية وعلى الجهات المتورّطة في العدوان على اليمن. نحن في اليمن لدينا قضية ومستعدين لدفع الثمن والتضحية بالشهداء على طريق فلسطين والقدس الشريف".
قصف أوكراني على فورونيج وبيلغورود الروسية. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الروسي، الدكتور حسام العتوم:
"الغرب يدرك أن التمسك بنظام كييف خاسر بكل تأكيد، لكن الدول هناك تطيع رغبة الولايات المتحدة التي تقف وراء ديمومة هذه الحرب من أوكرانيا حتى غزة".
واشنطن تمارس التجسس البيولوجي قرب حدود دول بينها الصين. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم:
"الولايات المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي تمارس برامج بيولوجية وتفتح مختبرات في كل أنحاء العالم، ولها أهداف معينة والمجتمع الدولي لم يفعل أي شيء، لأن كل المؤسسات التي من شأنها أن تمنع التجسس البيولوجي ونشر الأسلحة البيولوجية وإجراء التجارب البيولوجية بما في ذلك منظمة حظر الأسلحة البيولوجية، كلها تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تعمل هذه المخابر البيولوجية على دراسة الأحماض الأمينية لقوميات محددة حتى يصيبها فايروس معين ويؤدي إلى وباء كبير لها ولبلدانها، وإضعافها اقتصاديًا وبشريًا".
التفاصيل في الملف الصوتي...