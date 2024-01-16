https://sputnikarabic.ae/20240116/خروج-حاضنتين-لحشرات-الزيز-من-تحت-الأرض-في-حدث-لم-يشهده-الكوكب-منذ-221-عاما-فيديو-1085038186.html

خروج حاضنتين لحشرات الزيز من تحت الأرض في حدث لم يشهده الكوكب منذ 221 عاما... فيديو

خروج حاضنتين لحشرات الزيز من تحت الأرض في حدث لم يشهده الكوكب منذ 221 عاما... فيديو

يمثل هذا العام حدثًا لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر في العالم الغامض لحشرات الزيز، والظهور المتزامن لفترتي حضانة منفصلتين للعام نفسه في الولايات المتحدة... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T10:01+0000

2024-01-16T10:01+0000

2024-01-16T10:01+0000

مجتمع

علوم

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واحدة من أعظم الألغاز في عالم الحشرات، تعيش حشرات الزيز ما يصل إلى 99.5 في المئة من حياتها تحت الأرض كحوريات، وتتغذى على عصارة جذور الأشجار، وتنتظر 13 عامًا داخل بيوتها الحاضنة لها، حتى تصبح بالغة، والبعض الآخر ينتظر 17 عامًا من أجل الخروج فوق الأرض، وذلك وفقا لتقرير نشر في مجلة "ساينس أليرت".قد يكون العدد الهائل من حشرات الزيز التي تغني بصوت عالٍ في نطاق يصل إلى 90 ديسيبل أمرًا مزعجًا بعض الشيء، لكن هذه الحشرات غير ضارة للإنسان والحيوانات الأليفة.الذكور هم المسؤولون عن الضجيج الصاخب المثير للصدمة، حيث يغنون للإناث الصامتة بأغاني التزاوج الخاصة بالأنواع التي تم إنشاؤها بواسطة هياكل اهتزازية على جانبي بطونهم، وتسمى الطبول.بعد التزاوج، تستخدم الإناث أداة خاصة تسمى حامل البيض لعمل ثقوب في أغصان الأشجار الصغيرة، ووضع حمولة البيض داخلها. وبعدها تتزاوج الزيز البالغة وتضع البيض وتموت، كل ذلك في غضون أسابيع قليلة.عندما يفقس البيض، تسقط "الشرانق" على الأرض، وتحفر في التربة وتبدأ الدورة التالية التي تبلغ مدتها 13 أو 17 عامًا، حيث تقضي معظم حياتها تقريبًا تحت الأرض.يُعتقد أن أعداد هذه المخلوقات الغريبة أثناء ظهورها المنسق تمثل وسيلة دفاع ضد الحيوانات المفترسة مثل الطيور والدبابير وفرس النبي.يمكن للحيوانات المفترسة الاستفادة من هذا ومزامنة دورة حياتها مع دورة حياة الزيز لضمان توفر الكثير من الطعام في وقت التكاثر لتصبح تهديدًا أكبر وربما تمنع أي زيز من الهروب من مصيرها كوجبة.يمكن أن توفر دراسة هذه الحاضنات رؤى قيمة حول سلوك الحشرات، وديناميكيات السكان، وتأثير ظهور الزيز على النظام البيئي، وتعد حشرات الزيز من بين الحشرات الأكثر دراسة في التطور والبيئة.

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