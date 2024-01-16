https://sputnikarabic.ae/20240116/رئيس-بلدية-سديروت-الإسرائيلية-يدعو-إلى-إبادة-أي-منطقة-يطلق-منها-النيران-تجاه-المستوطنة-1085067953.html

رئيس بلدية سديروت الإسرائيلية يدعو إلى "إبادة" أي منطقة يطلق منها النيران باتجاه المستوطنة

رئيس بلدية سديروت الإسرائيلية يدعو إلى "إبادة" أي منطقة يطلق منها النيران باتجاه المستوطنة

دعا ألون دافيدي، رئيس بلدية سديروت، إحدى مستوطنات غلاف غزة، اليوم الثلاثاء، إلى إبادة المنطقة بأكملها. 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T16:58+0000

2024-01-16T16:58+0000

2024-01-16T16:59+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن ألون دافيدي، أن المنطقة بأكملها يجب أن تكون منطقة "إبادة"، وذلك تعليقا على استمرار إطلاق النار من شمال قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة.وقال رئيس بلدية سديروت:يشار إلى أن عودة المستوطنين إلى منازلهم في مستوطنة سديروت قد تأجل إلى نهاية الشهر المقبل، بدلاً من الموعد الذي كان مقررًا وهو الرابع من الشهر نفسه.وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام" في بيان، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية واشتباك عناصرها من مسافة صفر مع قوة إسرائيلية راجلة، جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.وأوضحت "القسام" أنه "تم استهداف مزدوج لناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" على تخوم حي الشيخ رضوان في مدينة غزة"، مضيفة أنها نشرت مشاهد من العملية المشتركة التي دك فيها مجاهدو "كتائب القسام" و"سرايا القدس" قوات الاحتلال الراجلة بقذائف الهاون شمال قطاع غزة.وأكدت "سرايا القدس" في بيانها، أن العمليات المشتركة مع "كتائب القسام" أدت لتدمير الدبابتين وإخراجهما من العمليات العسكرية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

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