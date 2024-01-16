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https://sputnikarabic.ae/20240116/قضاة-عرب-في-محكمة-العدل-الدولية-ماذا-تعرف-عنهم-1085046467.html
3 قضاة عرب في محكمة العدل الدولية... ماذا تعرف عنهم
3 قضاة عرب في محكمة العدل الدولية... ماذا تعرف عنهم
في تشكيلة قضاة محكمة العدل الدولية الحالية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، واتهامها بالإبادة الجماعية في غزة، يوجد 3 قضاة عرب، والذين يمثلون 20... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, инфографика
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, инфографика

3 قضاة عرب في محكمة العدل الدولية... ماذا تعرف عنهم

10:12 GMT 16.01.2024
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في تشكيلة قضاة محكمة العدل الدولية الحالية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، واتهامها بالإبادة الجماعية في غزة، يوجد 3 قضاة عرب، والذين يمثلون 20 في المئة من الأصوات التي ستصوت لقبول الدعوة أو رفضها.
3 قضاة عرب في محكمة العدل الدولية.. ماذا تعرف عنهم؟ - سبوتنيك عربي
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