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https://sputnikarabic.ae/20240116/لاعب-مغمور-يدخل-التاريخ-بسبب-مقصية-ويحصد-جائزة-بوشكاش-فيديو--1085033376.html
لاعب مغمور يدخل التاريخ بسبب مقصية ويحصد جائزة "بوشكاش"... فيديو
لاعب مغمور يدخل التاريخ بسبب مقصية ويحصد جائزة "بوشكاش"... فيديو
حاز البرازيلي جوليرمي مادروجا، على جائزة "بوشكاش" المقدمة لأجمل هدف في عام 2023، خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست" الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T08:21+0000
2024-01-16T08:36+0000
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هدف مادروجا، جاء في شباك نوفوريزونتينو، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، بعد ضربة مقصية مميزة من مشارف منطقة الجزاء، سكنت المرمى بطريقة أذهلت كل من في الملعب.وتفوق هدف مادروجا، على هدف جوليو إنيسيسو لصالح برايتون أمام مانشستر سيتي، وهدف نونو سانتوس لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي أمام بوافيستا، وغيرها من الأهداف.وتقدم جائزة "بوشكاش" سنويا، نسبة إلى أسطورة الكرة الهنغارية والأوروبية فرينك بوشكاش، وفاز بها سابقا مجموعة من اللاعبين المعروفين، أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وسون هيونغ مين وأوليفييه جيرو.
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رياضة, العالم, نادي الفيديو
رياضة, العالم, نادي الفيديو

لاعب مغمور يدخل التاريخ بسبب مقصية ويحصد جائزة "بوشكاش"... فيديو

08:21 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 08:36 GMT 16.01.2024)
© AFP 2023 / ADRIAN DENNISاللاعب البرازيلي جيلهيرمي مادروجا أثناءتتويجه بجائزة بوشكاش 2023
اللاعب البرازيلي جيلهيرمي مادروجا أثناءتتويجه بجائزة بوشكاش 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
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حاز البرازيلي جوليرمي مادروجا، على جائزة "بوشكاش" المقدمة لأجمل هدف في عام 2023، خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست" الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء الاثنين في لندن.
هدف مادروجا، جاء في شباك نوفوريزونتينو، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، بعد ضربة مقصية مميزة من مشارف منطقة الجزاء، سكنت المرمى بطريقة أذهلت كل من في الملعب.
وتفوق هدف مادروجا، على هدف جوليو إنيسيسو لصالح برايتون أمام مانشستر سيتي، وهدف نونو سانتوس لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي أمام بوافيستا، وغيرها من الأهداف.
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وجاء هدف مادروجا في لقاء نوفوريزونتينو البرازيلي ضد بوتافوجو في 27 يونيو/ حزيران الماضي، وخوليو إنسيسو في لقاء فريق برايتون الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في 23 مايو/ أيار الماضي ، فيما أحرز سانتوس هدفه في لقاء سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد بوافيشتا في 12 مارس/ آذار 2023.
وتقدم جائزة "بوشكاش" سنويا، نسبة إلى أسطورة الكرة الهنغارية والأوروبية فرينك بوشكاش، وفاز بها سابقا مجموعة من اللاعبين المعروفين، أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وسون هيونغ مين وأوليفييه جيرو.
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