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https://sputnikarabic.ae/20240116/لافروف-روسيا-تؤيد-تسوية-شاملة-وعادلة-للمشاكل-في-شبه-الجزيرة-الكورية--1085046811.html
لافروف: روسيا تؤيد تسوية شاملة وعادلة للمشاكل في شبه الجزيرة الكورية
لافروف: روسيا تؤيد تسوية شاملة وعادلة للمشاكل في شبه الجزيرة الكورية
شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، على أن روسيا تؤيد تسوية شاملة لمشاكل شبه الجزيرة الكورية. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T10:27+0000
2024-01-16T10:27+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف، خلال لقائه مع نظيرته الكورية الشمالية، تشوي سونغ هي، التي تقوم بزيارة رسمية إلى موسكو: "نؤكد موقفنا المبدئي الداعم للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للمشاكل القائمة، وما زلنا ندعو إلى إقامة عملية تفاوض دون أي شروط مسبقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جميع أنحاء شمال شرق آسيا".وقال لافروف: "تجدر الملاحظة بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها الإقليميين المتمثلة في خلق تهديدات أمنية لكوريا الشمالية لا تسهم في حل المشاكل في المنطقة، سنواصل الدعوة إلى تجنب أي خطوات تؤدي إلى تصعيد التوتر".وبدوره، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية روسيا ووزيرة خارجية كوريا الشمالية سيطلعان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نتائج المحادثات بينهما.أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيبحث مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هي، المزيد من توسيع التعاون بين البلدين.وقال لافروف في مستهل اللقاء: "اليوم، سنناقش معكم بشكل موضوعي المسائل الموضوعية المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك زيادة توسيع نطاق تعاوننا في المجالات العملية".
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روسيا, العالم, كوريا الشمالية
روسيا, العالم, كوريا الشمالية

لافروف: روسيا تؤيد تسوية شاملة وعادلة للمشاكل في شبه الجزيرة الكورية

10:27 GMT 16.01.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، على أن روسيا تؤيد تسوية شاملة لمشاكل شبه الجزيرة الكورية.
وقال لافروف، خلال لقائه مع نظيرته الكورية الشمالية، تشوي سونغ هي، التي تقوم بزيارة رسمية إلى موسكو: "نؤكد موقفنا المبدئي الداعم للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للمشاكل القائمة، وما زلنا ندعو إلى إقامة عملية تفاوض دون أي شروط مسبقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جميع أنحاء شمال شرق آسيا".

وأضاف لافروف: "قدمت روسيا مقترحات ذات صلة سواء بشكل مستقل أو مع الصين إلى مجلس الأمن الدولي. وهي على طاولة المفاوضات".

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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وقال لافروف: "تجدر الملاحظة بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها الإقليميين المتمثلة في خلق تهديدات أمنية لكوريا الشمالية لا تسهم في حل المشاكل في المنطقة، سنواصل الدعوة إلى تجنب أي خطوات تؤدي إلى تصعيد التوتر".

ومن جهة أخرى، قالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية خلال اللقاء، إن "بوتين مدعو لزيارة كوريا الشمالية وتأمل بيونغ يانغ أن يزيد نشاط تبادل زيارات الوفود مع روسيا في عام 2024 على أعلى مستوى".

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو.
 وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو.
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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وبدوره، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية روسيا ووزيرة خارجية كوريا الشمالية سيطلعان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نتائج المحادثات بينهما.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد ظهر اليوم، سيواصل بوتين العمل في الكرملين - سيطلع كل من وزيرة خارجية كوريا الشمالية (تشوي سونغ هوي) ووزير خارجية روسيا (سيرغي) لافروف (الرئيس بوتين) على نتائج المفاوضات وكيف سارت المحادثات، في ضوء الاتفاقيات التي توصل إليها رؤساء الدول في الشرق الأقصى الروسي مؤخرًا".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيبحث مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هي، المزيد من توسيع التعاون بين البلدين.
وقال لافروف في مستهل اللقاء: "اليوم، سنناقش معكم بشكل موضوعي المسائل الموضوعية المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك زيادة توسيع نطاق تعاوننا في المجالات العملية".
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