https://sputnikarabic.ae/20240116/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الضفة-أمام-انتفاضة-وشيكة-ونتنياهو-صعد-شجرة-عالية-1085057010.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الضفة أمام انتفاضة وشيكة ونتنياهو "صعد شجرة عالية"

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الضفة أمام انتفاضة وشيكة ونتنياهو "صعد شجرة عالية"

أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من لبنان، علي فيصل، أن "إسرائيل تراهن اليوم على عامل الوقت علّها تحقق... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T12:43+0000

2024-01-16T12:43+0000

2024-01-16T12:44+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

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وأشار فيصل، إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعد إلى شجرة عالية لأنه يخوض معركة الدفاع عن مستقبله السياسي، وبالتالي فهو يطيل أمد الحرب بغية إطالة أمد وجوده في السلطة".وأضاف المسؤول الفلسطيني أن "نتنياهو لا يزال يصرّ على أنه قادر على تحرير أسراه بقوّة الحديد والنار لذا يرتكب "حماقات" ويُقتل العديد منهم في عمليات عسكرية إسرائيلية. وشدد على أنه ليس أمام نتنياهو اليوم سوى وقف إطلاق النار في غزة وفكّ الحصار والذهاب إلى تبادل كاملٍ للأسرى على قاعدة "الجميع مقابل الجميع".ورأى فيصل أن "الفشل العسكري الميداني الإسرائيلي أدى إلى مزيد من الانقسامات في المجلس الحربي المصغّر كما في حكومة الحرب وحكومة الائتلاف اليمين وانعكس ذلك خلافا بين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي، كما أن الانقسام بات أفقياً لدى الرأي العام الإسرائيلي خاصة أهالي الأسرى الذين يدعون إلى وقف الحرب في غزة بينما يطالب أهالي القتلى الإسرائيليين بمواصلة الحرب إضافة إلى عدم رغبة المستوطنين بالعودة إلى غلاف غزة لعدم ثقتهم بقدرة جيشهم وحكومتهم على حمايتهم".وتابع فيصل أنه منذ عملية طوفان الأقصى، خسرت الضفة الغربية ما يقارب 350 قتيل وتم اعتقال أكثر من 5700 أسير، ناهيك عن عمليات الاستيطان والعمليات العسكرية والقمع تدمير البنى التحتية بغية تهجير الفلسطينيين.وشدد على أن "الأمريكيين يحمون الإسرائيليين على كل المستويات وهم شركاء في المذابح والمجازر التي ترتكب في قطاع غزة، فالأمريكيون فتحوا كل مستودعاتهم وهم يقودون معركة الدفاع عن مصالحهم ونفوذهم في المنطقة ويحاولون كسب الوقت علّهم يكسرون إرادة الشعب الفلسطيني ويستنزفون المقاومة الفلسطينية، لكنه أكد على أن العكس يحصل اليوم وهذا الرهان خاسر فعامل الوقت هو لصالح المقاومة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.

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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة