https://sputnikarabic.ae/20240116/مصر-تعلن-دخول-الصحفي-وائل-الدحدوح-أراضيها-لتلقي-العلاج-1085065414.html

مصر تعلن دخول الصحفي وائل الدحدوح أراضيها لتلقي العلاج

مصر تعلن دخول الصحفي وائل الدحدوح أراضيها لتلقي العلاج

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة نجحت في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد لتلقي العلاج. 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T15:46+0000

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وعبّرت النقابة في بيان عن شكرها لـ"السلطات المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلبها بتسهيل دخول مراسل قناة "الجزيرة" وائل الدحدوح لتلقي العلاج".وذكرت النقابة أن وائل الدحدوح توجه بالشكر للدولة وكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم للقضية الفلسطينية وله شخصيا، مشيرًا إلى أنه سيتوجه للخارج لاستكمال علاجه.وشددت النقابة مجددا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، مثمنة الجهود المصرية في علاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين.وكان الدحدوح قد تعرض للإصابة في قصف إسرائيلي سابق، كما فقد عددا من أفراد عائلته إثر الحرب.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 24 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240115/مصدر-أمني-مصري-اتفاقية-السلام-تمنع-إسرائيل-من-القيام-بأي-تحركات-عسكرية-في-محور-فيلادلفيا-1085019281.html

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مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار