https://sputnikarabic.ae/20240116/مع-تصاعد-توترات-الضفة-احتمالية-توسع-الحرب-في-عموم-فلسطين-1085062091.html

مع تصاعد توترات الضفة... احتمالية توسع الحرب في عموم فلسطين

مع تصاعد توترات الضفة... احتمالية توسع الحرب في عموم فلسطين

تتزايد التوترات في الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة، تارة بدخول قوات إسرائيلية لاقتحام مناطق فلسطينية، وأخرى برد فلسطيني على ما تقوم به إسرائيل من... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T14:37+0000

2024-01-16T14:37+0000

2024-01-16T14:37+0000

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مع تصاعد توترات الضفة.. احتمالية توسع الحرب في عموم فلسطين مع تصاعد توترات الضفة.. احتمالية توسع الحرب في عموم فلسطين

وفي إطار ما سمي بالرد على أفعال إسرائيل، تأتي العمليات الفلسطينية الفردية المتتالية في عمق إسرائيل، حيث قتلت امرأة جراء عملية مزدوجة في رعنانا شمال تل أبيب.يأتي هذا في وقت قررت فيه إسرائيل نقل وحدة "دوفدوفان" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع.وترى إسرائيل أن هذه التوترات جاءت نتيجة قرارات الحكومة الإسرائيلية حول المستقبل الاقتصادي لفلسطينييّ الضفة، محذرين من انفجار الأمور، على خلفية تقليص أموال المقاصة وعودة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم.وأوضح أن "ما نراه من مشاهد مفزعة في قطاع غزة تأتي في سياق الحكومة اليمينية والخطاب العنصري والتحريضي لقتل الشعب الفلسطيني، وبالتالي تكون النتيجة الطبيعية ازدياد في التوتر والأعمال النضالية".وذكر أن "إسرائيل عملت على تنفيذ كمية كبيرة وغير مسبوقة من الاعتقالات لعزل غزة عن باقي المناطق، وكسر الحالة النضالية للفلسطينيين، وإخماد الحالة الوطنية في الضفة للاستفراد بقطاع غزة".وأوضح أن "عمال الداخل المحتل أكثر من ثلاثين ألفًا، أصبحوا عاطلين عن العمل، وهذا يولد انفجارات وعمليات انتقامية".وأكد أن إسرائيل تحاول منع اشتعال الضفة الغربية لأنها لا تقدر على ذلك، ورغم ذلك تقتحم القوات مناطق مختلفة في الضفة، ما يدلل على أنها لا تستطيع ردع الضفة.وشدد على أنه لا توجد أي مصلحة لأي طرف بالتصعيد العسكري في الضفة أو قطاع غزة، وأن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش في وطنه.وبيّن أن إسرائيل تريد توسيع نطاق الحرب وفقا لمصلحة نتنياهو بالبقاء في الحكم، بالإضافة إلى شركائه في الحكم الذي يعتقدون بأن التصعيد قد يصل بهم إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.

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