https://sputnikarabic.ae/20240116/مع-تصاعد-توترات-الضفة-احتمالية-توسع-الحرب-في-عموم-فلسطين-1085062091.html
مع تصاعد توترات الضفة... احتمالية توسع الحرب في عموم فلسطين
مع تصاعد توترات الضفة... احتمالية توسع الحرب في عموم فلسطين
تتزايد التوترات في الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة، تارة بدخول قوات إسرائيلية لاقتحام مناطق فلسطينية، وأخرى برد فلسطيني على ما تقوم به إسرائيل من... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T14:37+0000
2024-01-16T14:37+0000
2024-01-16T14:37+0000
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مع تصاعد توترات الضفة.. احتمالية توسع الحرب في عموم فلسطين
مع تصاعد توترات الضفة.. احتمالية توسع الحرب في عموم فلسطين
وفي إطار ما سمي بالرد على أفعال إسرائيل، تأتي العمليات الفلسطينية الفردية المتتالية في عمق إسرائيل، حيث قتلت امرأة جراء عملية مزدوجة في رعنانا شمال تل أبيب.يأتي هذا في وقت قررت فيه إسرائيل نقل وحدة "دوفدوفان" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع.وترى إسرائيل أن هذه التوترات جاءت نتيجة قرارات الحكومة الإسرائيلية حول المستقبل الاقتصادي لفلسطينييّ الضفة، محذرين من انفجار الأمور، على خلفية تقليص أموال المقاصة وعودة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم.وأوضح أن "ما نراه من مشاهد مفزعة في قطاع غزة تأتي في سياق الحكومة اليمينية والخطاب العنصري والتحريضي لقتل الشعب الفلسطيني، وبالتالي تكون النتيجة الطبيعية ازدياد في التوتر والأعمال النضالية".وذكر أن "إسرائيل عملت على تنفيذ كمية كبيرة وغير مسبوقة من الاعتقالات لعزل غزة عن باقي المناطق، وكسر الحالة النضالية للفلسطينيين، وإخماد الحالة الوطنية في الضفة للاستفراد بقطاع غزة".وأوضح أن "عمال الداخل المحتل أكثر من ثلاثين ألفًا، أصبحوا عاطلين عن العمل، وهذا يولد انفجارات وعمليات انتقامية".وأكد أن إسرائيل تحاول منع اشتعال الضفة الغربية لأنها لا تقدر على ذلك، ورغم ذلك تقتحم القوات مناطق مختلفة في الضفة، ما يدلل على أنها لا تستطيع ردع الضفة.وشدد على أنه لا توجد أي مصلحة لأي طرف بالتصعيد العسكري في الضفة أو قطاع غزة، وأن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش في وطنه.وبيّن أن إسرائيل تريد توسيع نطاق الحرب وفقا لمصلحة نتنياهو بالبقاء في الحكم، بالإضافة إلى شركائه في الحكم الذي يعتقدون بأن التصعيد قد يصل بهم إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.
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مساحة حرة, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, аудио
مساحة حرة, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, аудио
مع تصاعد توترات الضفة... احتمالية توسع الحرب في عموم فلسطين
تتزايد التوترات في الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة، تارة بدخول قوات إسرائيلية لاقتحام مناطق فلسطينية، وأخرى برد فلسطيني على ما تقوم به إسرائيل من اعتقالات لنشطاء وسياسيين والاشتباك مع المقاومين، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وفي إطار ما سمي بالرد على أفعال إسرائيل، تأتي العمليات الفلسطينية الفردية المتتالية في عمق إسرائيل، حيث قتلت امرأة جراء عملية مزدوجة في رعنانا شمال تل أبيب.
يأتي هذا في وقت قررت فيه إسرائيل نقل وحدة "دوفدوفان" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع.
وترى إسرائيل أن هذه التوترات جاءت نتيجة قرارات الحكومة الإسرائيلية حول المستقبل الاقتصادي لفلسطينييّ الضفة، محذرين من انفجار الأمور، على خلفية تقليص أموال المقاصة
وعودة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم.
في هذا الموضوع، قال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، علي سمحة، إن "تصاعد التوتر نتيجة طبيعية لإجرام الاحتلال المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن "ما نراه من مشاهد مفزعة في قطاع غزة تأتي في سياق الحكومة اليمينية
والخطاب العنصري والتحريضي لقتل الشعب الفلسطيني، وبالتالي تكون النتيجة الطبيعية ازدياد في التوتر والأعمال النضالية".
وذكر أن "إسرائيل عملت على تنفيذ كمية كبيرة وغير مسبوقة من الاعتقالات لعزل غزة عن باقي المناطق، وكسر الحالة النضالية للفلسطينيين، وإخماد الحالة الوطنية في الضفة للاستفراد بقطاع غزة".
ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، جبريل ثابت، أن "ما حدث في رعنانا جاء بعد الضغط الذي تمارسه إسرائيل
على المواطنين في الضفة وقطع أرزاقهم".
وأوضح أن "عمال الداخل المحتل أكثر من ثلاثين ألفًا، أصبحوا عاطلين عن العمل، وهذا يولد انفجارات وعمليات انتقامية".
وأكد أن إسرائيل تحاول منع اشتعال الضفة الغربية لأنها لا تقدر على ذلك، ورغم ذلك تقتحم القوات مناطق مختلفة في الضفة، ما يدلل على أنها لا تستطيع ردع الضفة.
من جهته، ذكر الكاتب والمحلل السياسي، زياد أبو زياد، أنه لا توجد حكمة إسرائيلية في النظر للأمور، وأن العقلية العسكرية تتحكم في كل خطوات إسرائيل.
وشدد على أنه لا توجد أي مصلحة لأي طرف بالتصعيد العسكري في الضفة أو قطاع غزة، وأن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش في وطنه.
وبيّن أن إسرائيل تريد توسيع نطاق الحرب وفقا لمصلحة نتنياهو بالبقاء في الحكم، بالإضافة إلى شركائه في الحكم الذي يعتقدون بأن التصعيد قد يصل بهم إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.