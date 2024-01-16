https://sputnikarabic.ae/20240116/مقاتلات-روسية-توجه-ضربات-قاسية-للواءين-82-و116-الأوكرانيين-على-محور-زابوروجيه-1085055895.html
مقاتلات روسية توجه ضربات قاسية للواءين 82 و116 الأوكرانيين على محور زابوروجيه
مقاتلات روسية توجه ضربات قاسية للواءين 82 و116 الأوكرانيين على محور زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجنود الروس في اتجاه زابوروجيه دمروا تجمعات القوى العاملة والمعدات للواءين أوكرانيين، وبلغت خسائر... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T11:58+0000
2024-01-16T11:58+0000
2024-01-16T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "دحرت وحدات من القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، مجموعات من القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الهجوم 82 الأوكراني المحمول جوا واللواء الآلي 116 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيربوفوي ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه".أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك صدت خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 280 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة.بالإضافة إلى ذلك، وفقا للوزارة، "ضربت المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أفراد ومعدات العدو في منطقة كورديموفكا في دونيتسك".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240116/كا-52-تدمر-مركز-قيادة-أوكرانيا-بإسناد-من-مي-8-فيديو-1085054186.html
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رصد عسكري, العالم, روسيا
مقاتلات روسية توجه ضربات قاسية للواءين 82 و116 الأوكرانيين على محور زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجنود الروس في اتجاه زابوروجيه دمروا تجمعات القوى العاملة والمعدات للواءين أوكرانيين، وبلغت خسائر القوات المسلحة 115 جنديا.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "دحرت وحدات من القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، مجموعات من القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الهجوم 82 الأوكراني المحمول جوا واللواء الآلي 116 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيربوفوي ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه".
وأضافت الدفاع أن "خسائر العدو (الأوكراني) خلال اليوم الماضي، بلغت نحو 115 عسكريًا، بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى ثلاث مدرعات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفعين آخرين من طراز "دي-30".
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك صدت خمس هجمات
شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 280 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية، خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الهجوم الجبلي العاشر واللواء الميكانيكي الرابع والعشرين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيسيلوي وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، وفقا للوزارة، "ضربت المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أفراد ومعدات العدو في منطقة كورديموفكا في دونيتسك".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.