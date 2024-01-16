https://sputnikarabic.ae/20240116/وقفة-تضامنية-مع-الشعب-الفلسطيني-أمام-مبنى-الأسكوا--في-بيروت-1085065176.html

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مبنى "الأسكوا " في بيروت... فيديو

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مبنى "الأسكوا " في بيروت... فيديو

نفّذ لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية وقفة أمام مبنى الأسكوا في بيروت، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة. 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T15:40+0000

2024-01-16T15:40+0000

2024-01-16T16:42+0000

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وقال المتحدث باسم حركة "حماس" جهاد طه، لـ"سبوتنيك": "بعد مئة يوم، موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس ينسجم مع الموقف الدولي وموقف الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخرا عبر 153 دولة دعت إلى وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ما نطالب به اليوم ينسجم مع التطلعات الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي موقفنا واضح يجب أن يكون هناك وقف للعدوان الصهيوني السافر، وفتح الممرات الإنسانية ومعبر فتح من أجل بلسمة معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني والتخفيف من وطأة القضايا الإجتماعية والإنسانية التي خلفها الدمار الواسع والمجازر والجرائم التي ارتكبها جيش الإحتلال، والتي تتنافى مع كل القيم والأعراف والقانون الدولي".وتابع طه: "هذه المجازر والجرائم ستبقى وصمة عار على جبين المجتمع والقانون الدولي، لذلك نحنا ماضون في مقاومتنا التي تبرهن يوما بعد يوم أنها أقوى من أي وقت مضى، ولعل ما شهدناه بالأمس من رشقات صاروخية انطلقت من شمال قطاع غزة الذي كان يتغنى الاحتلال بالسيطرة عليه، لتأتي رسالة المقاومة لتقول إننا حاضرون في الشمال والجنوب وحاضرون ليس فقط في قطاع غزة، وإنما العملية البطولية التي شاهدناها بالأمس في الضفة الغربية هي امتداد لكل عمليات المقاومة التي تجري في القطاع وكل أرجاء فلسطين".وثمّن طه "فعل التضامن بالنار من جنوب لبنان واليمن والعراق وسوريا"، وقال: "هذا يبرهن على وجود أحرار في العالم يناصرون القضية الفلسطينية، إلى جانب الحراك الشعبي والجماهيري والفعاليات الشعبية كما شاهدنا اليوم من أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت أردنا أن نرسل رسالة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة أننا كشعب فلسطيني في الشتات نتضامن وننتصر لأبناء شعبنا الذين يتعرضون لأبشع المجازر المروعة".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240115/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-جندية-خلال-تبادل-إطلاق-النار-عند-الحدود-المصرية-1085028100.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, لبنان, حركة حماس, تقارير سبوتنيك, حصري