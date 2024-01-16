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https://sputnikarabic.ae/20240116/1085042449.html
هكذا تبدو الدول بعيون طائر يحلق في السماء
هكذا تبدو الدول بعيون طائر يحلق في السماء
قامت وكالة "سبوتنيك" بجمع مجموعة من الصور التي التقطت من مسافات مرتفعة، تظهر الدول بمشاهد مختلفة وكأنها التُقطت بعيون الطيور المحلقة في السماء. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

هكذا تبدو الدول بعيون طائر يحلق في السماء

11:54 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 19:37 GMT 16.01.2024)
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قامت وكالة "سبوتنيك" بجمع مجموعة من الصور التي التقطت من مسافات مرتفعة، تظهر الدول بمشاهد مختلفة وكأنها التُقطت بعيون الطيور المحلقة في السماء.
© AFP 2023 / STR

تلال متدرجة في قرية هيلينج في آنكينج، آنهوي، الصين.

تلال متدرجة في قرية هيلينج في آنكينج، آنهوي، الصين. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / STR

تلال متدرجة في قرية هيلينج في آنكينج، آنهوي، الصين.

© AFP 2023 / Luis Robayo

منظر جوي لظل أشخاص يسيرون في أحد شوارع بوينس آيرس، في 9 يناير/ كانون الثاني 2024. (تصوير لويس روبايو/ وكالة فرانس برس)

منظر جوي لظل أشخاص يسيرون في أحد شوارع بوينس آيرس، في 9 يناير/ كانون الثاني 2024. (تصوير لويس روبايو/ وكالة فرانس برس) - سبوتنيك عربي
2/16
© AFP 2023 / Luis Robayo

منظر جوي لظل أشخاص يسيرون في أحد شوارع بوينس آيرس، في 9 يناير/ كانون الثاني 2024. (تصوير لويس روبايو/ وكالة فرانس برس)

© AFP 2023 / Ina Fassbender

منظر جوي يظهر سيارة تسير على طريق عبر المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج في جبل كاهلر أستن بالقرب من وينتربرج، غرب ألمانيا في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023. (تصوير إينا فاسبندر/ أ ف ب)

منظر جوي يظهر سيارة تسير على طريق عبر المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج في جبل كاهلر أستن بالقرب من وينتربرج، غرب ألمانيا في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023. (تصوير إينا فاسبندر/ أ ف ب) - سبوتنيك عربي
3/16
© AFP 2023 / Ina Fassbender

منظر جوي يظهر سيارة تسير على طريق عبر المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج في جبل كاهلر أستن بالقرب من وينتربرج، غرب ألمانيا في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023. (تصوير إينا فاسبندر/ أ ف ب)

© AFP 2023 / Sam Yeh

منظر جوي يظهر الحكام يحيطون بخزان لاختيار سمكة كوي خلال مسابقة كوي السنوية في هسينشو في 2 ديسمبر 2023. (تصوير Sam Yeh / AFP)

منظر جوي يظهر الحكام يحيطون بخزان لاختيار سمكة كوي خلال مسابقة كوي السنوية في هسينشو في 2 ديسمبر 2023. (تصوير Sam Yeh / AFP) - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Sam Yeh

منظر جوي يظهر الحكام يحيطون بخزان لاختيار سمكة كوي خلال مسابقة كوي السنوية في هسينشو في 2 ديسمبر 2023. (تصوير Sam Yeh / AFP)

© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

في هذه الصورة الجوية، تخترق ناطحات السحاب الغطاء السحابي فوق مدينة الكويت في 10 ديسمبر 2023. (تصوير ياسر الزيات / وكالة فرانس برس)

في هذه الصورة الجوية، تخترق ناطحات السحاب الغطاء السحابي فوق مدينة الكويت في 10 ديسمبر 2023. (تصوير ياسر الزيات / وكالة فرانس برس) - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

في هذه الصورة الجوية، تخترق ناطحات السحاب الغطاء السحابي فوق مدينة الكويت في 10 ديسمبر 2023. (تصوير ياسر الزيات / وكالة فرانس برس)

© AFP 2023 / Munir uz Zaman

يظهر هذا المنظر الجوي حافلات كانت متوقفة في محطة حافلات بين المقاطعات أثناء حصار النقل على مستوى البلاد ما أدى إلى توقف النقل بالحافلات والشاحنات بين المدن تقريبا. (تصوير منير عز زمان / وكالة فرانس برس)

يظهر هذا المنظر الجوي حافلات كانت متوقفة في محطة حافلات بين المقاطعات أثناء حصار النقل على مستوى البلاد ما أدى إلى توقف النقل بالحافلات والشاحنات بين المدن تقريبا. (تصوير منير عز زمان / وكالة فرانس برس) - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Munir uz Zaman

يظهر هذا المنظر الجوي حافلات كانت متوقفة في محطة حافلات بين المقاطعات أثناء حصار النقل على مستوى البلاد ما أدى إلى توقف النقل بالحافلات والشاحنات بين المدن تقريبا. (تصوير منير عز زمان / وكالة فرانس برس)

© AP Photo / Marco Di Marco

منظر جوي للنشاط البركاني للبركان النشط في غريندافيك في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، 19 ديسمبر 2023. (ا ف ب صور/ ماركو دي ماركو)

منظر جوي للنشاط البركاني للبركان النشط في غريندافيك في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، 19 ديسمبر 2023. (ا ف ب صور/ ماركو دي ماركو) - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marco Di Marco

منظر جوي للنشاط البركاني للبركان النشط في غريندافيك في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، 19 ديسمبر 2023. (ا ف ب صور/ ماركو دي ماركو)

© AFP 2023 / Pablo Cozzaglio

منظر جوي لسيرو دومينادور، أول محطة طاقة شمسية حرارية في أمريكا اللاتينية، في أنتوفاغاستا، تشيلي، تم التقاطها في 23 نوفمبر 2023. في صحراء أتاكاما، الصحراء الأكثر جفافا في العالم، (تصوير بابلو كوزاجليو / وكالة فرانس برس)

منظر جوي لسيرو دومينادور، أول محطة طاقة شمسية حرارية في أمريكا اللاتينية، في أنتوفاغاستا، تشيلي، تم التقاطها في 23 نوفمبر 2023. في صحراء أتاكاما، الصحراء الأكثر جفافا في العالم، (تصوير بابلو كوزاجليو / وكالة فرانس برس) - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Pablo Cozzaglio

منظر جوي لسيرو دومينادور، أول محطة طاقة شمسية حرارية في أمريكا اللاتينية، في أنتوفاغاستا، تشيلي، تم التقاطها في 23 نوفمبر 2023. في صحراء أتاكاما، الصحراء الأكثر جفافا في العالم، (تصوير بابلو كوزاجليو / وكالة فرانس برس)

© AFP 2023 / Mauro Pimentel

منظر جوي لشاطئ إيبانيما في ريو دي جانيرو، البرازيل في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. (تصوير ماورو بيمنتل/ وكالة فرانس برس)

منظر جوي لشاطئ إيبانيما في ريو دي جانيرو، البرازيل في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. (تصوير ماورو بيمنتل/ وكالة فرانس برس) - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Mauro Pimentel

منظر جوي لشاطئ إيبانيما في ريو دي جانيرو، البرازيل في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. (تصوير ماورو بيمنتل/ وكالة فرانس برس)

© AP Photo / Matias Delacroix

منظر جوي لساحة لاكاستيلانا في كاراكاس، فنزويلا، تم تصويره يوم 7 يناير 2024 (ا ف ب الصورة/ ماتياس ديلاكروا)

منظر جوي لساحة لاكاستيلانا في كاراكاس، فنزويلا، تم تصويره يوم 7 يناير 2024 (ا ف ب الصورة/ ماتياس ديلاكروا) - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matias Delacroix

منظر جوي لساحة لاكاستيلانا في كاراكاس، فنزويلا، تم تصويره يوم 7 يناير 2024 (ا ف ب الصورة/ ماتياس ديلاكروا)

© AFP 2023 / Ibrahim Chalhoub

منظر جوي يظهر أشخاصا يرتدون ملابس سانتا كلوز وهم يركبون زوارق واقفة في البحر الأبيض المتوسط، في مدينة البترون الساحلية شمال لبنان في 21 ديسمبر 2023. (تصوير إبراهيم شلهوب / وكالة فرانس برس)

منظر جوي يظهر أشخاصا يرتدون ملابس سانتا كلوز وهم يركبون زوارق واقفة في البحر الأبيض المتوسط، في مدينة البترون الساحلية شمال لبنان في 21 ديسمبر 2023. (تصوير إبراهيم شلهوب / وكالة فرانس برس) - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ibrahim Chalhoub

منظر جوي يظهر أشخاصا يرتدون ملابس سانتا كلوز وهم يركبون زوارق واقفة في البحر الأبيض المتوسط، في مدينة البترون الساحلية شمال لبنان في 21 ديسمبر 2023. (تصوير إبراهيم شلهوب / وكالة فرانس برس)

© AP Photo / Jae C. Hong

يظهر هذا المنظر الجوي تقاطع الطريق السريع 10 و110 في وسط مدينة لوس أنجلوس، 5 سبتمبر/ أيلول 2023. (ا ف ب الصورة/جاي سي هونغ)

يظهر هذا المنظر الجوي تقاطع الطريق السريع 10 و110 في وسط مدينة لوس أنجلوس، 5 سبتمبر/ أيلول 2023. (ا ف ب الصورة/جاي سي هونغ) - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jae C. Hong

يظهر هذا المنظر الجوي تقاطع الطريق السريع 10 و110 في وسط مدينة لوس أنجلوس، 5 سبتمبر/ أيلول 2023. (ا ف ب الصورة/جاي سي هونغ)

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

سيارة في رحلة آمنة على شاطئ إينيسيا في كراسنويارسكو.

سيارة في رحلة آمنة على شاطئ إينيسيا في كراسنويارسكو. - سبوتنيك عربي
13/16
© Sputnik . Ilya Naymushin
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سيارة في رحلة آمنة على شاطئ إينيسيا في كراسنويارسكو.

© AFP 2023 / Vano Shlamov

يُظهر هذا المنظر الجوي الذي تم التقاطه في تبليسي في 16 ديسمبر 2023، جسر السلام مضاءً بعلم الاتحاد الأوروبي (تصوير فانو شلاموف / وكالة الصحافة الفرنسية)

يُظهر هذا المنظر الجوي الذي تم التقاطه في تبليسي في 16 ديسمبر 2023، جسر السلام مضاءً بعلم الاتحاد الأوروبي (تصوير فانو شلاموف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي
14/16
© AFP 2023 / Vano Shlamov

يُظهر هذا المنظر الجوي الذي تم التقاطه في تبليسي في 16 ديسمبر 2023، جسر السلام مضاءً بعلم الاتحاد الأوروبي (تصوير فانو شلاموف / وكالة الصحافة الفرنسية)

© AFP 2023 / Stringer

تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 13 نوفمبر 2023، منظرا لأرض رطبة في يانتشنغ في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين. (تصوير وكالة فرانس برس)

تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 13 نوفمبر 2023، منظرا لأرض رطبة في يانتشنغ في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين. (تصوير وكالة فرانس برس) - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Stringer

تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 13 نوفمبر 2023، منظرا لأرض رطبة في يانتشنغ في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين. (تصوير وكالة فرانس برس)

© AFP 2023 / Joaquin Sarmiento

منظر جوي لتمثال كريستو ري (المسيح الملك) الذي تم التقاطه في كالي، كولومبيا، في 18 نوفمبر 2023. (تصوير جواكين سارمينتو / وكالة فرانس برس)

منظر جوي لتمثال كريستو ري (المسيح الملك) الذي تم التقاطه في كالي، كولومبيا، في 18 نوفمبر 2023. (تصوير جواكين سارمينتو / وكالة فرانس برس) - سبوتنيك عربي
16/16
© AFP 2023 / Joaquin Sarmiento

منظر جوي لتمثال كريستو ري (المسيح الملك) الذي تم التقاطه في كالي، كولومبيا، في 18 نوفمبر 2023. (تصوير جواكين سارمينتو / وكالة فرانس برس)

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