هكذا تبدو الدول بعيون طائر يحلق في السماء

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منظر جوي لسيرو دومينادور، أول محطة طاقة شمسية حرارية في أمريكا اللاتينية، في أنتوفاغاستا، تشيلي، تم التقاطها في 23 نوفمبر 2023. في صحراء أتاكاما، الصحراء الأكثر جفافا في العالم، (تصوير بابلو كوزاجليو / وكالة فرانس برس)