هكذا تبدو الدول بعيون طائر يحلق في السماء

تلال متدرجة في قرية هيلينج في آنكينج، آنهوي، الصين.
تلال متدرجة في قرية هيلينج في آنكينج، آنهوي، الصين.
منظر جوي لظل أشخاص يسيرون في أحد شوارع بوينس آيرس، في 9 يناير/ كانون الثاني 2024. (تصوير لويس روبايو/ وكالة فرانس برس)
منظر جوي لظل أشخاص يسيرون في أحد شوارع بوينس آيرس، في 9 يناير/ كانون الثاني 2024. (تصوير لويس روبايو/ وكالة فرانس برس)
منظر جوي يظهر سيارة تسير على طريق عبر المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج في جبل كاهلر أستن بالقرب من وينتربرج، غرب ألمانيا في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023. (تصوير إينا فاسبندر/ أ ف ب)
منظر جوي يظهر سيارة تسير على طريق عبر المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج في جبل كاهلر أستن بالقرب من وينتربرج، غرب ألمانيا في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023. (تصوير إينا فاسبندر/ أ ف ب)
منظر جوي يظهر الحكام يحيطون بخزان لاختيار سمكة كوي خلال مسابقة كوي السنوية في هسينشو في 2 ديسمبر 2023. (تصوير Sam Yeh / AFP)
منظر جوي يظهر الحكام يحيطون بخزان لاختيار سمكة كوي خلال مسابقة كوي السنوية في هسينشو في 2 ديسمبر 2023. (تصوير Sam Yeh / AFP)
في هذه الصورة الجوية، تخترق ناطحات السحاب الغطاء السحابي فوق مدينة الكويت في 10 ديسمبر 2023. (تصوير ياسر الزيات / وكالة فرانس برس)
في هذه الصورة الجوية، تخترق ناطحات السحاب الغطاء السحابي فوق مدينة الكويت في 10 ديسمبر 2023. (تصوير ياسر الزيات / وكالة فرانس برس)
يظهر هذا المنظر الجوي حافلات كانت متوقفة في محطة حافلات بين المقاطعات أثناء حصار النقل على مستوى البلاد ما أدى إلى توقف النقل بالحافلات والشاحنات بين المدن تقريبا. (تصوير منير عز زمان / وكالة فرانس برس)
يظهر هذا المنظر الجوي حافلات كانت متوقفة في محطة حافلات بين المقاطعات أثناء حصار النقل على مستوى البلاد ما أدى إلى توقف النقل بالحافلات والشاحنات بين المدن تقريبا. (تصوير منير عز زمان / وكالة فرانس برس)
منظر جوي للنشاط البركاني للبركان النشط في غريندافيك في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، 19 ديسمبر 2023. (ا ف ب صور/ ماركو دي ماركو)
منظر جوي للنشاط البركاني للبركان النشط في غريندافيك في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، 19 ديسمبر 2023. (ا ف ب صور/ ماركو دي ماركو)
منظر جوي لسيرو دومينادور، أول محطة طاقة شمسية حرارية في أمريكا اللاتينية، في أنتوفاغاستا، تشيلي، تم التقاطها في 23 نوفمبر 2023. في صحراء أتاكاما، الصحراء الأكثر جفافا في العالم، (تصوير بابلو كوزاجليو / وكالة فرانس برس)
منظر جوي لسيرو دومينادور، أول محطة طاقة شمسية حرارية في أمريكا اللاتينية، في أنتوفاغاستا، تشيلي، تم التقاطها في 23 نوفمبر 2023. في صحراء أتاكاما، الصحراء الأكثر جفافا في العالم، (تصوير بابلو كوزاجليو / وكالة فرانس برس)
منظر جوي لشاطئ إيبانيما في ريو دي جانيرو، البرازيل في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. (تصوير ماورو بيمنتل/ وكالة فرانس برس)
منظر جوي لشاطئ إيبانيما في ريو دي جانيرو، البرازيل في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. (تصوير ماورو بيمنتل/ وكالة فرانس برس)
منظر جوي لساحة لاكاستيلانا في كاراكاس، فنزويلا، تم تصويره يوم 7 يناير 2024 (ا ف ب الصورة/ ماتياس ديلاكروا)
منظر جوي لساحة لاكاستيلانا في كاراكاس، فنزويلا، تم تصويره يوم 7 يناير 2024 (ا ف ب الصورة/ ماتياس ديلاكروا)
منظر جوي يظهر أشخاصا يرتدون ملابس سانتا كلوز وهم يركبون زوارق واقفة في البحر الأبيض المتوسط، في مدينة البترون الساحلية شمال لبنان في 21 ديسمبر 2023. (تصوير إبراهيم شلهوب / وكالة فرانس برس)
منظر جوي يظهر أشخاصا يرتدون ملابس سانتا كلوز وهم يركبون زوارق واقفة في البحر الأبيض المتوسط، في مدينة البترون الساحلية شمال لبنان في 21 ديسمبر 2023. (تصوير إبراهيم شلهوب / وكالة فرانس برس)
يظهر هذا المنظر الجوي تقاطع الطريق السريع 10 و110 في وسط مدينة لوس أنجلوس، 5 سبتمبر/ أيلول 2023. (ا ف ب الصورة/جاي سي هونغ)
يظهر هذا المنظر الجوي تقاطع الطريق السريع 10 و110 في وسط مدينة لوس أنجلوس، 5 سبتمبر/ أيلول 2023. (ا ف ب الصورة/جاي سي هونغ)
سيارة في رحلة آمنة على شاطئ إينيسيا في كراسنويارسكو.
سيارة في رحلة آمنة على شاطئ إينيسيا في كراسنويارسكو.
يُظهر هذا المنظر الجوي الذي تم التقاطه في تبليسي في 16 ديسمبر 2023، جسر السلام مضاءً بعلم الاتحاد الأوروبي (تصوير فانو شلاموف / وكالة الصحافة الفرنسية)
يُظهر هذا المنظر الجوي الذي تم التقاطه في تبليسي في 16 ديسمبر 2023، جسر السلام مضاءً بعلم الاتحاد الأوروبي (تصوير فانو شلاموف / وكالة الصحافة الفرنسية)
تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 13 نوفمبر 2023، منظرا لأرض رطبة في يانتشنغ في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين. (تصوير وكالة فرانس برس)
تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 13 نوفمبر 2023، منظرا لأرض رطبة في يانتشنغ في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين. (تصوير وكالة فرانس برس)
منظر جوي لتمثال كريستو ري (المسيح الملك) الذي تم التقاطه في كالي، كولومبيا، في 18 نوفمبر 2023. (تصوير جواكين سارمينتو / وكالة فرانس برس)
منظر جوي لتمثال كريستو ري (المسيح الملك) الذي تم التقاطه في كالي، كولومبيا، في 18 نوفمبر 2023. (تصوير جواكين سارمينتو / وكالة فرانس برس)