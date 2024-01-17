https://sputnikarabic.ae/20240117/الأردن-يعلن-إصابة-أحد-عناصر-مستشفاه-الميداني-في-غزة--1085094859.html

الأردن يعلن إصابة أحد عناصر مستشفاه الميداني في غزة

الأردن يعلن إصابة أحد عناصر مستشفاه الميداني في غزة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، "تعرض أحد العاملين في المستشفى الميداني الأردني في خانيونس جنوبي قطاع غزة للإصابة نتيجة للاشتباكات وقصف إسرائيلي... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T11:26+0000

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2024-01-17T11:26+0000

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وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": "الأردن يحمل إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة مرتبات المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية"، مشيرًا إلى أن "هناك توجيهات ملكية بإجلاء المصاب جوا للمملكة، بعد إصابته بجرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى".وأضاف أن "الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة جراء هذا العدوان"، مطالبًا بضرورة امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى الـ13 من يناير الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 24 ألف و700 قتيل وأكثر من 61 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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