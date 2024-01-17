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https://sputnikarabic.ae/20240117/الاتحاد-الأوروبي-يضع-خطة-في-حال-تخلي-ترامب-عن-أوروبا-1085096289.html
الاتحاد الأوروبي يضع خطة في حال "تخلي ترامب عن أوروبا"
الاتحاد الأوروبي يضع خطة في حال "تخلي ترامب عن أوروبا"
أفادت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، كاثرينا بارلي، بأنه لتحقيق الاستقلال، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تعاون أوثق في مجال الدفاع في حال أصبح دونالد ترامب رئيسًا... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T11:16+0000
2024-01-17T11:16+0000
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وقالت بارلي في مقابلة مع مجموعة "فونكي" الإعلامية: "إذا تخلى ترامب عن أوروبا، فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على التحرك".وأضافت: "الهدف الآن يجب أن يكون زيادة المشتريات المشتركة وإنتاج السلع العسكرية".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، على الترشيح عن الحزب الجمهوري.وكان الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، أنه ينوي إعادة ترشيح نفسه للانتخابات عن الحزب الديمقراطي.
https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-من-المؤكد-أن-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-لعبا-دورا-رئيسيا-في-انقلاب-أوكرانيا-1084505049.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الاتحاد الأوروبي يضع خطة في حال "تخلي ترامب عن أوروبا"

11:16 GMT 17.01.2024
© AFP 2023 / John Thysعلم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة
علم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© AFP 2023 / John Thys
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أفادت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، كاثرينا بارلي، بأنه لتحقيق الاستقلال، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تعاون أوثق في مجال الدفاع في حال أصبح دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة و"تخلى عن أوروبا".
وقالت بارلي في مقابلة مع مجموعة "فونكي" الإعلامية: "إذا تخلى ترامب عن أوروبا، فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على التحرك".

ووفقا لها، أظهرت فترة ولاية ترامب الأولى لأوروبا أنها بحاجة أن تصبح أكثر استقلالا على المستوى الاستراتيجي، وأن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التعاون بشكل أوثق عسكريا.

وأضافت: "الهدف الآن يجب أن يكون زيادة المشتريات المشتركة وإنتاج السلع العسكرية".

وأشارت إلى أنه إذا أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى، "فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يقف على قدميه فيما يتعلق بالسياسة الأمنية".

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27 ديسمبر 2023, 16:42 GMT
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، على الترشيح عن الحزب الجمهوري.
وكان الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، أنه ينوي إعادة ترشيح نفسه للانتخابات عن الحزب الديمقراطي.
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