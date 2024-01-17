https://sputnikarabic.ae/20240117/الاتحاد-الأوروبي-يضع-خطة-في-حال-تخلي-ترامب-عن-أوروبا-1085096289.html

الاتحاد الأوروبي يضع خطة في حال "تخلي ترامب عن أوروبا"

الاتحاد الأوروبي يضع خطة في حال "تخلي ترامب عن أوروبا"

أفادت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، كاثرينا بارلي، بأنه لتحقيق الاستقلال، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تعاون أوثق في مجال الدفاع في حال أصبح دونالد ترامب رئيسًا... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T11:16+0000

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وقالت بارلي في مقابلة مع مجموعة "فونكي" الإعلامية: "إذا تخلى ترامب عن أوروبا، فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على التحرك".وأضافت: "الهدف الآن يجب أن يكون زيادة المشتريات المشتركة وإنتاج السلع العسكرية".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، على الترشيح عن الحزب الجمهوري.وكان الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، أنه ينوي إعادة ترشيح نفسه للانتخابات عن الحزب الديمقراطي.

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