https://sputnikarabic.ae/20240117/الخارجية-الروسية-رغبة-بولندا-بنشر-قوات-ألمانية-على-أراضيها-ترفع-درجة-التوتر-في-أوروبا-1085091995.html
الخارجية الروسية: رغبة بولندا بنشر قوات ألمانية على أراضيها ترفع درجة التوتر في أوروبا
الخارجية الروسية: رغبة بولندا بنشر قوات ألمانية على أراضيها ترفع درجة التوتر في أوروبا
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن رغبة بولندا بنشر وحدات عسكرية ألمانية على أراضيها إلى جانب وجود لقوات... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T10:24+0000
2024-01-17T10:24+0000
2024-01-17T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت زاخاروفا خلال إحاطتها الإعلامية أن هذه الخطوة تؤكد على الرغبة المتزايدة لدى حلف الناتو على رفع مستوى التوتر في أوروبا.وأضافت زاخاروفا بالقول: "هذا عنصر آخر في مسار الروسوفوبيا (العداء للروس) العالمي لدول "الناتو"، وفي هذا البلد بالذات اسمحوا لي أن أذكركم أن نحو عشرة آلاف عسكري أمريكي متمركزون فعلياً، على أراضي بولندا، هناك أيضا مجموعة قتالية تكتيكية متعددة الجنسيات تابعة لحلف الناتو ، والتي تضم أفرادًا عسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا وكرواتيا".وأوضحت زاخاروفا أن الدعوات لنشر قوات أجنبية إضافية على الأراضي البولندية، والتي ليست ضرورية إذا كانت هذه الدول متوجهة نحو السلام، يجب اعتبارها فقط محاولة لزيادة مستوى التوتر في أوروبا، وإطالة حالة الانهيار العالمي للأمن الأوروبي".
https://sputnikarabic.ae/20240115/سياسي-فرنسي-يطالب-بتدمير-الناتو-بسبب-محاولة-إشعال-حرب-عالمية-ثالثة-1084993488.html
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روسيا
الخارجية الروسية: رغبة بولندا بنشر قوات ألمانية على أراضيها ترفع درجة التوتر في أوروبا
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن رغبة بولندا بنشر وحدات عسكرية ألمانية على أراضيها إلى جانب وجود لقوات الناتو، لن يبقى دون رد مناسب.
وأشارت زاخاروفا خلال إحاطتها الإعلامية أن هذه الخطوة تؤكد على الرغبة المتزايدة لدى حلف الناتو على رفع مستوى التوتر في أوروبا.
وأضافت زاخاروفا بالقول: "هذا عنصر آخر في مسار الروسوفوبيا (العداء للروس) العالمي لدول "الناتو"، وفي هذا البلد بالذات اسمحوا لي أن أذكركم أن نحو عشرة آلاف عسكري أمريكي متمركزون فعلياً، على أراضي بولندا، هناك أيضا مجموعة قتالية تكتيكية متعددة الجنسيات تابعة لحلف الناتو ، والتي تضم أفرادًا عسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا وكرواتيا".
وأوضحت زاخاروفا أن الدعوات لنشر قوات أجنبية إضافية على الأراضي البولندية، والتي ليست ضرورية إذا كانت هذه الدول متوجهة نحو السلام، يجب اعتبارها فقط محاولة لزيادة مستوى التوتر في أوروبا، وإطالة حالة الانهيار العالمي للأمن الأوروبي".