عربي
القوات الروسية تلحق هزيمة بـ4 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240117/الخارجية-الروسية-رغبة-بولندا-بنشر-قوات-ألمانية-على-أراضيها-ترفع-درجة-التوتر-في-أوروبا-1085091995.html
الخارجية الروسية: رغبة بولندا بنشر قوات ألمانية على أراضيها ترفع درجة التوتر في أوروبا
الخارجية الروسية: رغبة بولندا بنشر قوات ألمانية على أراضيها ترفع درجة التوتر في أوروبا
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن رغبة بولندا بنشر وحدات عسكرية ألمانية على أراضيها إلى جانب وجود لقوات... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T10:24+0000
2024-01-17T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وأشارت زاخاروفا خلال إحاطتها الإعلامية أن هذه الخطوة تؤكد على الرغبة المتزايدة لدى حلف الناتو على رفع مستوى التوتر في أوروبا.وأضافت زاخاروفا بالقول: "هذا عنصر آخر في مسار الروسوفوبيا (العداء للروس) العالمي لدول "الناتو"، وفي هذا البلد بالذات اسمحوا لي أن أذكركم أن نحو عشرة آلاف عسكري أمريكي متمركزون فعلياً، على أراضي بولندا، هناك أيضا مجموعة قتالية تكتيكية متعددة الجنسيات تابعة لحلف الناتو ، والتي تضم أفرادًا عسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا وكرواتيا".وأوضحت زاخاروفا أن الدعوات لنشر قوات أجنبية إضافية على الأراضي البولندية، والتي ليست ضرورية إذا كانت هذه الدول متوجهة نحو السلام، يجب اعتبارها فقط محاولة لزيادة مستوى التوتر في أوروبا، وإطالة حالة الانهيار العالمي للأمن الأوروبي".
https://sputnikarabic.ae/20240115/سياسي-فرنسي-يطالب-بتدمير-الناتو-بسبب-محاولة-إشعال-حرب-عالمية-ثالثة-1084993488.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: رغبة بولندا بنشر قوات ألمانية على أراضيها ترفع درجة التوتر في أوروبا

10:24 GMT 17.01.2024
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن رغبة بولندا بنشر وحدات عسكرية ألمانية على أراضيها إلى جانب وجود لقوات الناتو، لن يبقى دون رد مناسب.
وأشارت زاخاروفا خلال إحاطتها الإعلامية أن هذه الخطوة تؤكد على الرغبة المتزايدة لدى حلف الناتو على رفع مستوى التوتر في أوروبا.
كتيبة الناتو منتشرة في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
سياسي فرنسي يطالب بتدمير "الناتو" بسبب محاولة إشعال حرب عالمية ثالثة
15 يناير, 06:28 GMT
وأضافت زاخاروفا بالقول: "هذا عنصر آخر في مسار الروسوفوبيا (العداء للروس) العالمي لدول "الناتو"، وفي هذا البلد بالذات اسمحوا لي أن أذكركم أن نحو عشرة آلاف عسكري أمريكي متمركزون فعلياً، على أراضي بولندا، هناك أيضا مجموعة قتالية تكتيكية متعددة الجنسيات تابعة لحلف الناتو ، والتي تضم أفرادًا عسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا وكرواتيا".
وأوضحت زاخاروفا أن الدعوات لنشر قوات أجنبية إضافية على الأراضي البولندية، والتي ليست ضرورية إذا كانت هذه الدول متوجهة نحو السلام، يجب اعتبارها فقط محاولة لزيادة مستوى التوتر في أوروبا، وإطالة حالة الانهيار العالمي للأمن الأوروبي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают разрушения после израильского удара в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الإعلان عن اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"... صور وفيديو06:49 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:29 GMTРазвёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала