https://sputnikarabic.ae/20240117/الروسية-أندرييفا-الصغيرة-تقصي-أنس-جابر-من-بطولة-أستراليا-المفتوحة-فيديو-1085084973.html
الروسية أندرييفا "الصغيرة" تقصي أنس جابر من بطولة أستراليا المفتوحة... فيديو
الروسية أندرييفا "الصغيرة" تقصي أنس جابر من بطولة أستراليا المفتوحة... فيديو
خسرت التونسية أنس جابر، المصنفة السادسة، في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، أمام الروسية اليافعة ميرا أندرييفا البالغة 16... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T09:20+0000
2024-01-17T09:20+0000
2024-01-17T09:20+0000
نادي الفيديو
العالم
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نجحت الروسية ميرا أندرييفا، في الفوز على جابر، بنتجية 6-0 و6-2 لتصل إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة.وتمكنت أندرييفا، المصنفة 47 عالميًا، في تقديم عرض رائع بفوزها على جابر صاحبة الوصافة في 3 بطولات كبرى، تحت سقف مغلق على ملعب "رود ليفر أرينا" في مباراة دامت 54 دقيقة.قالت أندرييفا بعد المباراة: "ربما كانت أفضل مباراة بالنسبة لي على الإطلاق، كنت متوترة للغاية قبل المباراة... وقبل أن أبدأ اللعب في بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، كنت أشاهد مبارياتها دائما، والآن أتيحت لي الفرصة للعب ضدها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
الروسية أندرييفا "الصغيرة" تقصي أنس جابر من بطولة أستراليا المفتوحة... فيديو
خسرت التونسية أنس جابر، المصنفة السادسة، في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، أمام الروسية اليافعة ميرا أندرييفا البالغة 16 عاما.
نجحت الروسية ميرا أندرييفا، في الفوز على جابر، بنتجية 6-0 و6-2 لتصل إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة.
وتمكنت أندرييفا، المصنفة 47 عالميًا، في تقديم عرض رائع بفوزها على جابر صاحبة الوصافة في 3 بطولات كبرى، تحت سقف مغلق على ملعب "رود ليفر أرينا" في مباراة دامت 54 دقيقة.
قالت أندرييفا بعد المباراة: "ربما كانت أفضل مباراة بالنسبة لي على الإطلاق، كنت متوترة للغاية قبل المباراة... وقبل أن أبدأ اللعب في بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، كنت أشاهد مبارياتها دائما، والآن أتيحت لي الفرصة للعب ضدها".