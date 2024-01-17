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السلطات التونسية تقبض على 21 متهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي
السلطات التونسية تقبض على 21 متهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، القبض على 21 متهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T16:37+0000
2024-01-17T16:37+0000
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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن دوريات مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمختلف مناطق الحرس الوطني ومصالح مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على 21 شخصا من بينهم عنصرين نسائيين ملاحقين من قبل وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".جاء ذلك في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، أكد أن العناصر المذكورة صادرة في شأنهم أحكام بالسجن مع النفاذ العاجل.من جانبها أذنت النيابة العامة التونسية بعد مراجعتها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.وكانت تونس قد أعلنت، أواخر الشهر الماضي، تمديد حالة الطوارئ، المستمرة منذ سنوات، لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024.جاء ذلك، وفق منشور في "الرائد الرسمي" (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، بحسب ما أفادت قناة "نسمة" المحلية.وأسفر هجوم إرهابي، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، استهدف حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين، ومنذ ذلك التاريخ، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتمديدها تباعا.
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

السلطات التونسية تقبض على 21 متهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي

16:37 GMT 17.01.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAIDعناصر من الشرطة التونسية أمام البرلمان
عناصر من الشرطة التونسية أمام البرلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، القبض على 21 متهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وقالت قناة "نسمة" التونسية إن دوريات مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمختلف مناطق الحرس الوطني ومصالح مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على 21 شخصا من بينهم عنصرين نسائيين ملاحقين من قبل وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".
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جاء ذلك في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، أكد أن العناصر المذكورة صادرة في شأنهم أحكام بالسجن مع النفاذ العاجل.
من جانبها أذنت النيابة العامة التونسية بعد مراجعتها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
وكانت تونس قد أعلنت، أواخر الشهر الماضي، تمديد حالة الطوارئ، المستمرة منذ سنوات، لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024.
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جاء ذلك، وفق منشور في "الرائد الرسمي" (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، بحسب ما أفادت قناة "نسمة" المحلية.
وأسفر هجوم إرهابي، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، استهدف حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين، ومنذ ذلك التاريخ، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتمديدها تباعا.
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