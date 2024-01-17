عربي
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240117/القوات-الروسية-تسقط-11-صاروخا-من-طراز-أولخا-وفامبير-تشيكي-الصنع-1085097497.html
القوات الروسية تسقط 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" تشيكي الصنع
القوات الروسية تسقط 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" تشيكي الصنع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أسقطت 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير". 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T11:44+0000
2024-01-17T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085000563_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_8d2969fd5b3b922313d0f4b680195487.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الـ 24 ساعة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" تشيكي الصنع".وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه زابوروجيه، بدعم من المدفعية والطيران تمكنت وحدة من القوات الروسية من القضاء على القوة البشرية والمعدات في اللواء 65 الآلي، ولواء الهجوم الجبلي 128، ولواء الهجوم الجوي 82 لدى القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني".وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون، نتيجة النيران التي لحقت بوحدات اللواءين الأوكرانيين 35 و37 للمشاة البحرية في مناطق تياغينكي وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 25 عسكريًا، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفعيتين من طراز "غفوزديكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240117/القوات-الروسية-تلحق-هزيمة-بـ4-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1085096052.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085000563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03537aa8543dabd7c0c2a7a8c9d81744.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تسقط 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" تشيكي الصنع

11:44 GMT 17.01.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الهندسية للقوات المسلحة الروسية أثناء نشر نموذج إطار هوائي كامل الحجم لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك ام3" في ضواحي مدينة موسكو.
جنود من القوات الهندسية للقوات المسلحة الروسية أثناء نشر نموذج إطار هوائي كامل الحجم لنظام الصواريخ المضادة للطائرات بوك ام3 في ضواحي مدينة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أسقطت 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الـ 24 ساعة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" تشيكي الصنع".

وأضافت: "تم تدمير 21 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه زابوروجيه، بدعم من المدفعية والطيران تمكنت وحدة من القوات الروسية من القضاء على القوة البشرية والمعدات في اللواء 65 الآلي، ولواء الهجوم الجبلي 128، ولواء الهجوم الجوي 82 لدى القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني".

ووفقا للبيان، "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 25 عسكريًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".

وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون، نتيجة النيران التي لحقت بوحدات اللواءين الأوكرانيين 35 و37 للمشاة البحرية في مناطق تياغينكي وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 25 عسكريًا، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفعيتين من طراز "غفوزديكا".
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تلحق هزيمة بـ4 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
11:11 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают разрушения после израильского удара в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الإعلان عن اتفاق جديد بين إسرائيل و"حماس"... صور وفيديو06:49 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:29 GMTРазвёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала