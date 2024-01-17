https://sputnikarabic.ae/20240117/القوات-الروسية-تسقط-11-صاروخا-من-طراز-أولخا-وفامبير-تشيكي-الصنع-1085097497.html

القوات الروسية تسقط 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" تشيكي الصنع

القوات الروسية تسقط 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" تشيكي الصنع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أسقطت 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير". 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T11:44+0000

2024-01-17T11:44+0000

2024-01-17T11:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الـ 24 ساعة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" تشيكي الصنع".وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه زابوروجيه، بدعم من المدفعية والطيران تمكنت وحدة من القوات الروسية من القضاء على القوة البشرية والمعدات في اللواء 65 الآلي، ولواء الهجوم الجبلي 128، ولواء الهجوم الجوي 82 لدى القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني".وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون، نتيجة النيران التي لحقت بوحدات اللواءين الأوكرانيين 35 و37 للمشاة البحرية في مناطق تياغينكي وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 25 عسكريًا، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفعيتين من طراز "غفوزديكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240117/القوات-الروسية-تلحق-هزيمة-بـ4-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1085096052.html

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