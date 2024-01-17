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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240117/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-فيديو-1085118052.html
المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني... فيديو
المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق توجيه وحدات المدفعية الروسية من طراز "غياتسينت 2 إيه 36" ضربات دقيقة على مستودع ذخيرة أوكراني على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T18:34+0000
2024-01-17T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية دمرت مستودعا للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون.يذكر أن سلاح المدفعية ساهم وما يزال بتحقيق مكاسب واسعة للجيش الروسي في خضم العملية العسكرية الخاصة، وتعد مدافع "غياتسينت" أحد أهم الأسلحة التي فتكت بقوات كييف وكبدتها خسائر فادحة. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240117/باحث-سياسي-أمريكي-يكشف-عن-فرص-القوات-الأوكرانية-لتنفيذ-هجوم-مضاد-جديد-1085116585.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني... فيديو

18:34 GMT 17.01.2024
© Sputnik . Виталий Аньков / الانتقال إلى بنك الصورمدفع "غياتسينت" الذاتي الحركة
مدفع غياتسينت الذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik . Виталий Аньков
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق توجيه وحدات المدفعية الروسية من طراز "غياتسينت 2 إيه 36" ضربات دقيقة على مستودع ذخيرة أوكراني على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية دمرت مستودعا للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون.
يذكر أن سلاح المدفعية ساهم وما يزال بتحقيق مكاسب واسعة للجيش الروسي في خضم العملية العسكرية الخاصة، وتعد مدافع "غياتسينت" أحد أهم الأسلحة التي فتكت بقوات كييف وكبدتها خسائر فادحة.
مجنزرة أم تي أل بي الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
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17:31 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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