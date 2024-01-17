https://sputnikarabic.ae/20240117/انخفاض-عدد-سكان-الصين-بنحو-مليوني-فرد-في-2023-مقارنة-بعام-2022-1085109449.html

انخفاض عدد سكان الصين بنحو مليوني فرد في 2023 مقارنة بعام 2022

انخفاض عدد سكان الصين بنحو مليوني فرد في 2023 مقارنة بعام 2022

أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الأربعاء، أن عدد سكان البلاد قد انخفض في عام 2023 للعام الثاني على التوالي. 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T14:07+0000

2024-01-17T14:07+0000

2024-01-17T14:07+0000

الصين

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104414/57/1044145790_0:52:2729:1587_1920x0_80_0_0_c747c1b99350a8637a7ed5084d3061bc.jpg

وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، قال المكتب في بيان إن الانخفاض جاء بسبب تباطؤ معدل المواليد في مواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة وتغير السلوكيات الاجتماعية.وأضاف "انخفض عدد المواليد الجدد بنسبة 5.7% إلى 9.02 مليون".وأوضح أن "معدل المواليد سجل مستوى قياسيا منخفضا حيث بلغ 6.39 ولادة لكل 1000 شخص، بانخفاض عن معدل 6.77 ولادة في عام 2022".يذكر أن عدد سكان الصين قد تراجع العام الماضي لأول مرة في 6 عقود، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يمثل بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد المواطنين، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على اقتصادها والعالم. وتوقع خبراء السكان بناء على بيانات سابقة من الأمم المتحدة أن تتخطى الهند الصين في تعداد السكان.وتعاني الصين من تباطؤ في الاستهلاك وشكوك في مدى قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على النهوض من تداعيات جائحة كورونا.

https://sputnikarabic.ae/20230419/تقرير-أممي-يتوقع-أن-تحتل-الهند-مكان-الصين-كأكبر-دولة-في-العالم-بعدد-السكان-1076085745.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار