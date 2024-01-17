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https://sputnikarabic.ae/20240117/انخفاض-عدد-سكان-الصين-بنحو-مليوني-فرد-في-2023-مقارنة-بعام-2022-1085109449.html
انخفاض عدد سكان الصين بنحو مليوني فرد في 2023 مقارنة بعام 2022
انخفاض عدد سكان الصين بنحو مليوني فرد في 2023 مقارنة بعام 2022
أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الأربعاء، أن عدد سكان البلاد قد انخفض في عام 2023 للعام الثاني على التوالي. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T14:07+0000
2024-01-17T14:07+0000
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وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، قال المكتب في بيان إن الانخفاض جاء بسبب تباطؤ معدل المواليد في مواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة وتغير السلوكيات الاجتماعية.وأضاف "انخفض عدد المواليد الجدد بنسبة 5.7% إلى 9.02 مليون".وأوضح أن "معدل المواليد سجل مستوى قياسيا منخفضا حيث بلغ 6.39 ولادة لكل 1000 شخص، بانخفاض عن معدل 6.77 ولادة في عام 2022".يذكر أن عدد سكان الصين قد تراجع العام الماضي لأول مرة في 6 عقود، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يمثل بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد المواطنين، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على اقتصادها والعالم. وتوقع خبراء السكان بناء على بيانات سابقة من الأمم المتحدة أن تتخطى الهند الصين في تعداد السكان.وتعاني الصين من تباطؤ في الاستهلاك وشكوك في مدى قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على النهوض من تداعيات جائحة كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20230419/تقرير-أممي-يتوقع-أن-تحتل-الهند-مكان-الصين-كأكبر-دولة-في-العالم-بعدد-السكان-1076085745.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

انخفاض عدد سكان الصين بنحو مليوني فرد في 2023 مقارنة بعام 2022

14:07 GMT 17.01.2024
© Sputnik . Анна Раткогло / الانتقال إلى بنك الصورأشخاص يرتدون أقنعة الوجه في بكين لأن الصين تحاول السيطرة على تفشي فيروس كورونا
أشخاص يرتدون أقنعة الوجه في بكين لأن الصين تحاول السيطرة على تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
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أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الأربعاء، أن عدد سكان البلاد قد انخفض في عام 2023 للعام الثاني على التوالي.
وحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، قال المكتب في بيان إن الانخفاض جاء بسبب تباطؤ معدل المواليد في مواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة وتغير السلوكيات الاجتماعية.
وأضاف "انخفض عدد المواليد الجدد بنسبة 5.7% إلى 9.02 مليون".
وأوضح أن "معدل المواليد سجل مستوى قياسيا منخفضا حيث بلغ 6.39 ولادة لكل 1000 شخص، بانخفاض عن معدل 6.77 ولادة في عام 2022".
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وبحسب المكتب، فإن عدد سكان الصين بلغ في نهاية العام المنصرم 1.409 مليار نسمة، أي بانخفاض قدره نحو 2 مليون فرد مقارنة بنهاية عام 2022.

يذكر أن عدد سكان الصين قد تراجع العام الماضي لأول مرة في 6 عقود، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يمثل بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد المواطنين، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على اقتصادها والعالم.
وتوقع خبراء السكان بناء على بيانات سابقة من الأمم المتحدة أن تتخطى الهند الصين في تعداد السكان.
وتعاني الصين من تباطؤ في الاستهلاك وشكوك في مدى قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على النهوض من تداعيات جائحة كورونا.
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