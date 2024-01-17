https://sputnikarabic.ae/20240117/باحثة-دولية-الأنظار-تتركز-على-كيفية-التعاطي-مع-الرياضيين-الإسرائيليين-المشاركين-في-الأولمبياد-1085099234.html
باحثة دولية: الأنظار تتركز على كيفية التعاطي مع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في الأولمبياد
باحثة دولية: الأنظار تتركز على كيفية التعاطي مع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في الأولمبياد
أكدت الباحثة في الشؤون الدولية والدبلوماسية، تيريزا القسيس صعب، أن مسألة مشاركة إسرائيل من عدمها في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس عام 2024 لا تزال تخضع... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T12:14+0000
2024-01-17T12:14+0000
2024-01-17T12:14+0000
حصري
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1058023614_0:0:3561:2004_1920x0_80_0_0_677655278cf86d3db94a3ebcc6f000b3.jpg
وأشارت صعب خلال حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن اتخاذ القرار بشأن مشاركة روسيا، على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، اتُخذ بسرعة، في وقت يأخذ موضوع مشاركة الرياضيين الإسرائيليين في الأولمبياد حيزا كبيرا من النقاش ما يدل على ازدواجية معايير غير مقبولة.وأضافت صعب أنه ربّما يتم التعاطي مع إسرائيل على غرار روسيا لكن الأمور لا تزال غامضة وغير واضحة وهي مرتبطة بالاتصالات تقوم بها اللجنة الدولية مع الفعاليات السياسية على المستوى الدولي والفرنسي.واعتبرت صعب أنه من الطبيعي أن تؤثر حرب غزة على هذا النشاط الرياضي خصوصا أن تساؤلات كبيرة طرحت وتتطلب إجابات من الجهات الدولية قبل مشاركة إسرائيل، لا سيما لجهة مطالبة مجموعات في فرنسا ودول أوربية أخرى بفرض عقوبات رياضية على إسرائيل تنديدا بالجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة.وقالت صعب: "باريس تعلق أهمية كبرى على نجاح هذا الحدث الرياضي الدولي وسط الاضطرابات في المنطقة الإقليمية والدولية".وأشارت صعب إلى أن "متابعين دبلوماسيين في باريس قالوا إنه في حال تم استخدام وسائل ضغط على إسرائيل، فإن ذلك سيكون بمثابة درس فعال ومؤثر لدورها ومكانتها في المجتمع الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20231229/بمشاركة-4-فرق-كأس-السوبر-الإيطالي-يقام-في-الرياض-في-يناير-المقبل-1084547049.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1058023614_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a0ae20af9c55f2177f9cac004a765de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, اسرائيل
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, اسرائيل
باحثة دولية: الأنظار تتركز على كيفية التعاطي مع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في الأولمبياد
حصري
أكدت الباحثة في الشؤون الدولية والدبلوماسية، تيريزا القسيس صعب، أن مسألة مشاركة إسرائيل من عدمها في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس عام 2024 لا تزال تخضع للنقاش في اللجنة الدولية للأولمبياد، مشيرة إلى أن الأنظار تتركّز على كيفية التعاطي مع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في هذا الحدث.
وأشارت صعب خلال حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن اتخاذ القرار بشأن مشاركة روسيا، على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، اتُخذ بسرعة، في وقت يأخذ موضوع مشاركة الرياضيين الإسرائيليين في الأولمبياد حيزا كبيرا من النقاش ما يدل على ازدواجية معايير غير مقبولة.
وأضافت صعب أنه ربّما يتم التعاطي مع إسرائيل على غرار روسيا لكن الأمور لا تزال غامضة وغير واضحة وهي مرتبطة بالاتصالات تقوم بها اللجنة الدولية مع الفعاليات السياسية على المستوى الدولي والفرنسي.
29 ديسمبر 2023, 07:39 GMT
واعتبرت صعب أنه من الطبيعي أن تؤثر حرب غزة على هذا النشاط الرياضي خصوصا أن تساؤلات كبيرة طرحت وتتطلب إجابات من الجهات الدولية قبل مشاركة إسرائيل، لا سيما لجهة مطالبة مجموعات في فرنسا ودول أوربية أخرى بفرض عقوبات رياضية على إسرائيل تنديدا بالجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة.
وأوضحت صعب أن أهم التحضيرات اللوجستية التي تقوم بها فرنسا ترتكز على مسألة مشاركة الرياضيين الإسرائيليين في الأولمبياد.
وقالت صعب: "باريس تعلق أهمية كبرى على نجاح هذا الحدث الرياضي الدولي وسط الاضطرابات في المنطقة الإقليمية والدولية".
وأشارت صعب إلى أن "متابعين دبلوماسيين في باريس قالوا إنه في حال تم استخدام وسائل ضغط على إسرائيل، فإن ذلك سيكون بمثابة درس فعال ومؤثر لدورها ومكانتها في المجتمع الدولي".