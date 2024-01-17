https://sputnikarabic.ae/20240117/باحثة-دولية-الأنظار-تتركز-على-كيفية-التعاطي-مع-الرياضيين-الإسرائيليين-المشاركين-في-الأولمبياد-1085099234.html

باحثة دولية: الأنظار تتركز على كيفية التعاطي مع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في الأولمبياد

باحثة دولية: الأنظار تتركز على كيفية التعاطي مع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في الأولمبياد

أكدت الباحثة في الشؤون الدولية والدبلوماسية، تيريزا القسيس صعب، أن مسألة مشاركة إسرائيل من عدمها في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس عام 2024 لا تزال تخضع... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T12:14+0000

2024-01-17T12:14+0000

2024-01-17T12:14+0000

حصري

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

اسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1058023614_0:0:3561:2004_1920x0_80_0_0_677655278cf86d3db94a3ebcc6f000b3.jpg

وأشارت صعب خلال حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن اتخاذ القرار بشأن مشاركة روسيا، على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، اتُخذ بسرعة، في وقت يأخذ موضوع مشاركة الرياضيين الإسرائيليين في الأولمبياد حيزا كبيرا من النقاش ما يدل على ازدواجية معايير غير مقبولة.وأضافت صعب أنه ربّما يتم التعاطي مع إسرائيل على غرار روسيا لكن الأمور لا تزال غامضة وغير واضحة وهي مرتبطة بالاتصالات تقوم بها اللجنة الدولية مع الفعاليات السياسية على المستوى الدولي والفرنسي.واعتبرت صعب أنه من الطبيعي أن تؤثر حرب غزة على هذا النشاط الرياضي خصوصا أن تساؤلات كبيرة طرحت وتتطلب إجابات من الجهات الدولية قبل مشاركة إسرائيل، لا سيما لجهة مطالبة مجموعات في فرنسا ودول أوربية أخرى بفرض عقوبات رياضية على إسرائيل تنديدا بالجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة.وقالت صعب: "باريس تعلق أهمية كبرى على نجاح هذا الحدث الرياضي الدولي وسط الاضطرابات في المنطقة الإقليمية والدولية".وأشارت صعب إلى أن "متابعين دبلوماسيين في باريس قالوا إنه في حال تم استخدام وسائل ضغط على إسرائيل، فإن ذلك سيكون بمثابة درس فعال ومؤثر لدورها ومكانتها في المجتمع الدولي".

https://sputnikarabic.ae/20231229/بمشاركة-4-فرق-كأس-السوبر-الإيطالي-يقام-في-الرياض-في-يناير-المقبل-1084547049.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, اسرائيل