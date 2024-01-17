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https://sputnikarabic.ae/20240117/باحث-سياسي-أمريكي-يكشف-عن-فرص-القوات-الأوكرانية-لتنفيذ-هجوم-مضاد-جديد-1085116585.html
باحث سياسي أمريكي يكشف عن فرص القوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم مضاد جديد
باحث سياسي أمريكي يكشف عن فرص القوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم مضاد جديد
أفاد الباحث وعالم السياسة في جامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، بأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على شن هجوم مضاد جديد. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T17:31+0000
2024-01-17T17:31+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال ميرشايمر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "منتهى السخف الاعتقاد بأن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها في عام 2024، وفكرة أن أوكرانيا ستشن نوعًا من الهجوم في عام 2025 هي فكرة سخيفة".ووصف ميرشايمر محاولة القوات الأوكرانية لتحقيق اختراق على خط المواجهة في الصيف الماضي بالفشل الذريع.وختم ميرشايمر بالقول: "الخطر الحقيقي هو أن الأوكرانيين سيهزمون على يد الروس خلال هذا العام أو العام المقبل، هذه هي النتيجة الأكثر ترجيحًا".وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات الخاصة. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت ماريينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240117/برلماني-أيرلندي-يتحدث-عن-قرار-تدمير-أوكرانيا-1085116029.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

باحث سياسي أمريكي يكشف عن فرص القوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم مضاد جديد

17:31 GMT 17.01.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية
مجنزرة أم تي أل بي الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik . РИА Новости
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أفاد الباحث وعالم السياسة في جامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، بأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على شن هجوم مضاد جديد.
وقال ميرشايمر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "منتهى السخف الاعتقاد بأن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها في عام 2024، وفكرة أن أوكرانيا ستشن نوعًا من الهجوم في عام 2025 هي فكرة سخيفة".

وأوضح ميرشايمر أن الغرب لن يتمكن بعد الآن من تسليح وتدريب الأوكرانيين حتى بحلول عام 2025، ولن يتمكنوا من مقاومة الجيش الروسي.

ووصف ميرشايمر محاولة القوات الأوكرانية لتحقيق اختراق على خط المواجهة في الصيف الماضي بالفشل الذريع.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلماني أيرلندي يتحدث عن قرار تدمير أوكرانيا
16:45 GMT
وختم ميرشايمر بالقول: "الخطر الحقيقي هو أن الأوكرانيين سيهزمون على يد الروس خلال هذا العام أو العام المقبل، هذه هي النتيجة الأكثر ترجيحًا".
وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات الخاصة. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت ماريينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد عن أن الغرب بدأ يشعر بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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