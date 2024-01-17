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https://sputnikarabic.ae/20240117/بدء-تشكيل-إطار-تفاوضي-لقبول-عضوية-أوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-1085084987.html
بدء تشكيل إطار تفاوضي لقبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
بدء تشكيل إطار تفاوضي لقبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المنظمة بدأت الاستعدادات للمفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولهذا الغرض، سيتم فحص... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T09:32+0000
2024-01-17T09:32+0000
العالم
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وجاءت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، يوم أمس الثلاثاء، التي قالت إنه "استعدادا لمفاوضات الانضمام، سيتم بدء عملية الفحص وصياغة هيكل للمفاوضات".وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الزراعة البولندي، ميشال كولودزيجيكزاك، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد ‏الأوروبي قد يقوض الأمن الغذائي في الكتلة، ويخرج المزارعين الأوروبيين من العمل.‏وأكد نائب الوزير في تصريحات لإذاعة "آر إم إف" البولندية، أن "الزراعة الأوكرانية قادرة على زعزعة استقرار الأمن الغذائي في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وإذا أردنا ذلك، فإنه يمكننا أن نفتح الأبواب على الفور ونقول: "نحن نغلق مشاريعنا الزراعية، لأن عملها لن يكون له معنى".وتابع المسؤول البولندي أن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيضر بمصالح المزارعين البولنديين، إذ ستهيمن عليهم شركات زراعية أوكرانية كبيرة"، مضيفًا أن "الزراعة الأوكرانية بأكملها كانت تحتكرها نحو 95 ملكية تسيطر على كل شيء، من الأرض إلى السكك الحديدية".
https://sputnikarabic.ae/20231216/مسؤول-بولندي-يحذر-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-قد-يلحق-ضررا-كبيرا-بالزراعة-في-الكتلة-1084185167.html
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بدء تشكيل إطار تفاوضي لقبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

09:32 GMT 17.01.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المنظمة بدأت الاستعدادات للمفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولهذا الغرض، سيتم فحص تشريعات البلاد للتأكد من امتثالها للتشريعات الأوروبية.
وجاءت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، يوم أمس الثلاثاء، التي قالت إنه "استعدادا لمفاوضات الانضمام، سيتم بدء عملية الفحص وصياغة هيكل للمفاوضات".
وشددت فون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبع القرار السياسي الذي اعتمده المجلس الأوروبي حصرا.
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الزراعة البولندي، ميشال كولودزيجيكزاك، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد ‏الأوروبي قد يقوض الأمن الغذائي في الكتلة، ويخرج المزارعين الأوروبيين من العمل.‏
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
مسؤول بولندي يحذر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يلحق ضررا كبيرا بالزراعة في الكتلة
16 ديسمبر 2023, 16:23 GMT
وأكد نائب الوزير في تصريحات لإذاعة "آر إم إف" البولندية، أن "الزراعة الأوكرانية قادرة على زعزعة استقرار الأمن الغذائي في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وإذا أردنا ذلك، فإنه يمكننا أن نفتح الأبواب على الفور ونقول: "نحن نغلق مشاريعنا الزراعية، لأن عملها لن يكون له معنى".
وتابع المسؤول البولندي أن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيضر بمصالح المزارعين البولنديين، إذ ستهيمن عليهم شركات زراعية أوكرانية كبيرة"، مضيفًا أن "الزراعة الأوكرانية بأكملها كانت تحتكرها نحو 95 ملكية تسيطر على كل شيء، من الأرض إلى السكك الحديدية".
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