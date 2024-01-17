https://sputnikarabic.ae/20240117/بدء-تشكيل-إطار-تفاوضي-لقبول-عضوية-أوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-1085084987.html

بدء تشكيل إطار تفاوضي لقبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

بدء تشكيل إطار تفاوضي لقبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المنظمة بدأت الاستعدادات للمفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولهذا الغرض، سيتم فحص... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T09:32+0000

2024-01-17T09:32+0000

2024-01-17T09:32+0000

العالم

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وجاءت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، يوم أمس الثلاثاء، التي قالت إنه "استعدادا لمفاوضات الانضمام، سيتم بدء عملية الفحص وصياغة هيكل للمفاوضات".وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الزراعة البولندي، ميشال كولودزيجيكزاك، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد ‏الأوروبي قد يقوض الأمن الغذائي في الكتلة، ويخرج المزارعين الأوروبيين من العمل.‏وأكد نائب الوزير في تصريحات لإذاعة "آر إم إف" البولندية، أن "الزراعة الأوكرانية قادرة على زعزعة استقرار الأمن الغذائي في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وإذا أردنا ذلك، فإنه يمكننا أن نفتح الأبواب على الفور ونقول: "نحن نغلق مشاريعنا الزراعية، لأن عملها لن يكون له معنى".وتابع المسؤول البولندي أن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيضر بمصالح المزارعين البولنديين، إذ ستهيمن عليهم شركات زراعية أوكرانية كبيرة"، مضيفًا أن "الزراعة الأوكرانية بأكملها كانت تحتكرها نحو 95 ملكية تسيطر على كل شيء، من الأرض إلى السكك الحديدية".

https://sputnikarabic.ae/20231216/مسؤول-بولندي-يحذر-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-قد-يلحق-ضررا-كبيرا-بالزراعة-في-الكتلة-1084185167.html

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