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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240117/برلماني-أيرلندي-يتحدث-عن-قرار-تدمير-أوكرانيا-1085116029.html
برلماني أيرلندي يتحدث عن قرار تدمير أوكرانيا
برلماني أيرلندي يتحدث عن قرار تدمير أوكرانيا
أفاد عضو البرلمان الأوروبي الأيرلندي، ميك والاس، خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي، بأن رغبة الغرب في الصراع مع روسيا دمرت أوكرانيا. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T16:45+0000
2024-01-17T16:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال والاس: "لقد أنفقنا المليارات من أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي على تأجيج حرب لم تكن في مصلحتنا وساعدنا في تدمير أوكرانيا دون سبب وجيه".وفي وقت سابق، قال والاس، إنه يجب محاسبة ساسة الاتحاد الأوروبي على التحريض على الصراع في أوكرانيا واستسلام الأوكرانيين الخاضعين للتعبئة. وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى المواجهة. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وأبدت وزارة الخارجية استعدادها للحوار مع حلف شمال الأطلسي ولكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة. وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20240116/البيت-الأبيض-يطلب-من-زيلينسكي-تغيير-استراتيجية-كييف-العسكرية-1085034646.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

برلماني أيرلندي يتحدث عن قرار تدمير أوكرانيا

16:45 GMT 17.01.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© ROMAN PILIPEY
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أفاد عضو البرلمان الأوروبي الأيرلندي، ميك والاس، خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي، بأن رغبة الغرب في الصراع مع روسيا دمرت أوكرانيا.
وقال والاس: "لقد أنفقنا المليارات من أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي على تأجيج حرب لم تكن في مصلحتنا وساعدنا في تدمير أوكرانيا دون سبب وجيه".
وأشار إلى أنه كان من الممكن وقف الصراع، لكن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يريدان السلام ويسعيان إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا.
وفي وقت سابق، قال والاس، إنه يجب محاسبة ساسة الاتحاد الأوروبي على التحريض على الصراع في أوكرانيا واستسلام الأوكرانيين الخاضعين للتعبئة.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
البيت الأبيض يطلب من زيلينسكي تغيير استراتيجية كييف العسكرية
أمس, 08:30 GMT
وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى المواجهة. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.
وأبدت وزارة الخارجية استعدادها للحوار مع حلف شمال الأطلسي ولكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة. وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية.
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