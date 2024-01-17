https://sputnikarabic.ae/20240117/بلينكن-لا-توجد-آفاق-لمحادثات-السلام-في-أوكرانيا-1085094517.html
بلينكن: المعركة في أوكرانيا شرسة وروسيا تمتلك موارد هائلة لعمليتها العسكرية
بلينكن: المعركة في أوكرانيا شرسة وروسيا تمتلك موارد هائلة لعمليتها العسكرية
أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تمتلك موارد هائلة تستثمرها في العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يرى الآن حتى... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T10:48+0000
2024-01-17T10:48+0000
2024-01-17T11:05+0000
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وقال بلينكن: "إنها معركة شرسة. لدى روسيا موارد هائلة تستثمرها (في عمليتها العسكرية الخاصة)".وأضاف بلينكن على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي عندما سئل عما إذا كان هناك أي احتمال تقريبي للمفاوضات بشأن هدنة مستقرة طويلة الأمد في أوكرانيا: "في الوقت الحالي، لا أتوقع أن يحدث ذلك".وأضاف بلينكن: "إذا وافقت روسيا على التفاوض على هذه الأسس، فبالطبع أوكرانيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى ستدعم ذلك".وقد أشارت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية. وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيداً.
https://sputnikarabic.ae/20240116/ترامب-أتفق-مع-بوتين-وسأعمل-على-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1085063941.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن: المعركة في أوكرانيا شرسة وروسيا تمتلك موارد هائلة لعمليتها العسكرية
10:48 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 11:05 GMT 17.01.2024)
أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تمتلك موارد هائلة تستثمرها في العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يرى الآن حتى احتمالاً قريباً لإجراء مفاوضات بشأن هدنة طويلة الأمد في أوكرانيا.
وقال بلينكن: "إنها معركة شرسة. لدى روسيا موارد هائلة تستثمرها (في عمليتها العسكرية الخاصة)".
وأضاف بلينكن على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي عندما سئل عما إذا كان هناك أي احتمال تقريبي للمفاوضات بشأن هدنة مستقرة طويلة الأمد في أوكرانيا: "في الوقت الحالي، لا أتوقع أن يحدث ذلك".
وفي الوقت نفسه، أشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة "منفتحة" دائمًا على هذا الأمر، لأن هذا هو ما يفترض أن الأوكرانيين يريدونه أكثر من غيره.
وأضاف بلينكن: "إذا وافقت روسيا على التفاوض على هذه الأسس، فبالطبع أوكرانيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى ستدعم ذلك".
وقد أشارت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية. وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيداً.