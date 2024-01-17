https://sputnikarabic.ae/20240117/بلينكن-لن-يكون-هناك-تكامل-إقليمي-في-المنطقة-دون-الاعتراف-بدولة-فلسطينية-1085091450.html

بلينكن: لن يكون هناك تكامل إقليمي في المنطقة دون الاعتراف بدولة فلسطينية

بلينكن: لن يكون هناك تكامل إقليمي في المنطقة دون الاعتراف بدولة فلسطينية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، "ضرورة الوصول إلى دولة فلسطينية حقيقية تديرها سلطة موحدة". 17.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقال بلينكن، على هامش منتدى "دافوس"، إنه "لن يكون هناك تكامل إقليمي في المنطقة دون الاعتراف بدولة فلسطينية"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك سلطة فلسطينية خاضعة للإصلاح.وأضاف: "يجب ضمان عيش الإسرائيليين بسلام ولا يمكن تكرار ما حدث في 7 أكتوبر"، متابعا: "هناك مأساة إنسانية في إسرائيل وفلسطين على السواء ويجب وضع حد لها".وأردف أن "أي سلطة فلسطينية لا تجد دعما من إسرائيل لن تستطيع تقديم ما يتطلبه الأمر للشراكة بين الطرفين"، مؤكدا أن "التحدي الآن هو مدى استعداد المجتمع الإسرائيلي للتعاون لتحقيق رؤية جديدة مع المنطقة وشعوبها".وأكد بلينكن أن "هناك دولا عربية وإسلامية تبدي استعدادها للتطبيع مع إسرائيل للمرة الأولى والاعتراف بها"، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن يستغل الفرص التي أمامه للتحول والاندماج في الشرق الأوسط.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود.

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