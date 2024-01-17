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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240117/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1085078766.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T05:29+0000
2024-01-17T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:29 GMT 17.01.2024
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:30 GMT 17.01.2024
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إسقاط 7 صواريخ و4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
01:16 GMT
05:30 GMT 17.01.2024
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود دون وقوع إصابات
00:22 GMT
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