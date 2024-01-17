تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديو

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار الجوي دوت في مستوطنات غلاف غزة.

وجاء في بيان على موقع تليغرام: "دوت صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من قطاع غزة".