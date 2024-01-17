https://sputnikarabic.ae/20240117/حادثة-غريبة-لخروج-ثعبان-من-صنبور-مياه-الثلاجة-فيديو---1085103628.html
حادثة غريبة لخروج ثعبان من صنبور مياه الثلاجة... فيديو
حادثة غريبة لخروج ثعبان من صنبور مياه الثلاجة... فيديو
تفاجأت امرأة أسترالية بوجود ثعبان أسود ضخم ذي بطن أحمر يتدلى من موزع المياه والثلج في ثلاجتها. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T12:41+0000
2024-01-17T12:41+0000
2024-01-17T12:41+0000
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واكتشفت غيل أوريشت الثعبان، الذي يقدر طوله بنحو 80 سم في 13 يناير/كانون الثاني في الثلاجة.يبدو أن الثعبان كان يبحث عن بعض الراحة من الحرارة الحارقة وانتهى به الأمر عالقًا بعض الشيء. لحسن الحظ، حافظت غيل على هدوئها واتصل جيرانها بصياد ثعابين محترف قام بسحب الثعبان بأمان.لا تستطيع الثعابين تنظيم درجة حرارتها داخليًا وتحاول العثور على ملاذ من الطقس القاسي في المناطق الأكثر اعتدالًا. لسوء الحظ بالنسبة للمقيمين المطمئنين، يمكن أن توفر ساحاتنا الخلفية ومنازلنا في بعض الأحيان ما يحتاجون إليه.ويعد هذا النوع من الثعبان بأنه سام، لكن من غير المعروف أنه عدواني ونادرًا ما يعض ما لم يتم استفزازه. يأكلون في الغالب الضفادع والسحالي والثدييات الصغيرة.ويبدو أنه لا توجد حالات وفاة مؤكدة بسبب لدغتها، وهي أقل سمية من الثعابين الأسترالية الأخرى في عائلة Elapidae. ومع ذلك، فإن سمه يمكن أن يسبب أعراضًا غير سارة مثل النزيف والتورم والصداع وآلام البطن والغثيان والقيء والإسهال وضعف العضلات.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حادثة غريبة لخروج ثعبان من صنبور مياه الثلاجة... فيديو
تفاجأت امرأة أسترالية بوجود ثعبان أسود ضخم ذي بطن أحمر يتدلى من موزع المياه والثلج في ثلاجتها.
واكتشفت غيل أوريشت الثعبان، الذي يقدر طوله بنحو 80 سم في 13 يناير/كانون الثاني في الثلاجة.
يبدو أن الثعبان كان يبحث عن بعض الراحة من الحرارة الحارقة وانتهى به الأمر عالقًا بعض الشيء. لحسن الحظ، حافظت غيل على هدوئها واتصل جيرانها بصياد ثعابين محترف قام بسحب الثعبان بأمان.
لا تستطيع الثعابين تنظيم درجة حرارتها داخليًا وتحاول العثور على ملاذ من الطقس القاسي في المناطق الأكثر اعتدالًا. لسوء الحظ بالنسبة للمقيمين المطمئنين، يمكن أن توفر ساحاتنا الخلفية ومنازلنا في بعض الأحيان ما يحتاجون إليه.
ويعد هذا النوع من الثعبان بأنه سام، لكن من غير المعروف أنه عدواني ونادرًا ما يعض ما لم يتم استفزازه. يأكلون في الغالب الضفادع والسحالي والثدييات الصغيرة.
ويبدو أنه لا توجد حالات وفاة مؤكدة بسبب لدغتها، وهي أقل سمية من الثعابين الأسترالية الأخرى في عائلة Elapidae. ومع ذلك، فإن سمه يمكن أن يسبب أعراضًا غير سارة مثل النزيف والتورم والصداع وآلام البطن والغثيان والقيء والإسهال وضعف العضلات.