https://sputnikarabic.ae/20240117/حماس-تحدد-5-شروط-لإتمام-صفقة-الأدوية-مع-إسرائيل-1085101355.html
"حماس" تحدد 5 شروط لإتمام صفقة الأدوية مع إسرائيل
"حماس" تحدد 5 شروط لإتمام صفقة الأدوية مع إسرائيل
كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، أن الحركة وضعت شروطا من أجل إنجاح صفقة الأدوية التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T12:14+0000
2024-01-17T12:14+0000
2024-01-17T12:14+0000
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وقال أبو مرزوق، عبر منصة "إكس"، إن "الصليب الأحمر تقدم بطلب لتوفير الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفا".وأضاف: وضعنا عدّة شروط، وهي:وأشار أبو مرزوق إلى أن فرنسا طلبت توفير الدواء، لكن "حماس" رفضت الطلب لعدم ثقتها بالحكومة الفرنسية، بسبب موقفها الداعم لإسرائيل.وأكد أن حركة حماس "طلبت من الأشقاء في قطر توفير الدواء لثقتنا بهم، فوافقت مشكورة".كما وجّه القيادي في "حماس" اتهامات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "نتنياهو يكذب مرة أخرى، ويخدع شعبه مرة أخرى، فنحن من حدد الكمية والوسيط، وآلية التوزيع، وإيصال الدواء لشمال غزة رغم المنع والرفض الإسرائيلي منذ مئة يوم".وكانت قطر قد أعلنت، أمس الثلاثاء، نجاح وساطتها بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة خصوصا للمناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون في القطاع.وأوضحت الدوحة أن الأدوية والمساعدات سترسل، اليوم الأربعاء، إلى مدينة العريش المصرية على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240116/الخارجية-القطرية-اتفاق-إسرائيل-وحماس-على-إدخال-أدوية-للمدنيين-والمحتجزين-سوية-1085073459.html
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قطر, إسرائيل, أخبار فرنسا , طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
قطر, إسرائيل, أخبار فرنسا , طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
"حماس" تحدد 5 شروط لإتمام صفقة الأدوية مع إسرائيل
كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، أن الحركة وضعت شروطا من أجل إنجاح صفقة الأدوية التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية قطرية وبالتعاون مع فرنسا.
وقال
أبو مرزوق، عبر منصة "إكس"، إن "الصليب الأحمر تقدم بطلب لتوفير الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفا".
وأضاف: وضعنا عدّة شروط، وهي:
1.
مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا.
2.
توفير الدواء عبر دولة نثق فيها.
3.
يضع الصليب الأحمر الدواء في 4 مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها أدوية الأسرى.
4.
إدخال مزيد من المساعدات والغذاء.
5.
منع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي.
وأشار أبو مرزوق إلى أن فرنسا طلبت توفير الدواء، لكن "حماس" رفضت الطلب لعدم ثقتها بالحكومة الفرنسية، بسبب موقفها الداعم لإسرائيل.
وأكد أن حركة حماس "طلبت من الأشقاء في قطر توفير الدواء لثقتنا بهم، فوافقت مشكورة".
كما وجّه القيادي في "حماس" اتهامات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "نتنياهو
يكذب مرة أخرى، ويخدع شعبه مرة أخرى، فنحن من حدد الكمية والوسيط، وآلية التوزيع، وإيصال الدواء لشمال غزة رغم المنع والرفض الإسرائيلي منذ مئة يوم".
وكانت قطر
قد أعلنت، أمس الثلاثاء، نجاح وساطتها بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة خصوصا للمناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون في القطاع.
وأوضحت الدوحة أن الأدوية والمساعدات سترسل، اليوم الأربعاء، إلى مدينة العريش المصرية على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.