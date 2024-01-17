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https://sputnikarabic.ae/20240117/خبير-لـسبوتنيك-ألمانيا-حليفة-أساسية-لإسرائيل-ومحاسبة-لندن-وواشنطن-ممكنة-1085098512.html
خبير لـ"سبوتنيك": ألمانيا حليفة أساسية لإسرائيل ومحاسبة لندن وواشنطن ممكنة
خبير لـ"سبوتنيك": ألمانيا حليفة أساسية لإسرائيل ومحاسبة لندن وواشنطن ممكنة
توقع الأستاذ الجامعي والمتخصص في القانون الدولي، البروفيسور فريد جبور، أن "ألمانيا تحاول نفي الأدلة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكاب الأخيرة... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T11:49+0000
2024-01-17T11:49+0000
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وقال جبور في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لكل دولة موقّعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (التي تم التوصل إليها عام 1948)، الحق في التدخل بالدعوى، سواء كان هدفها إثبات ارتكاب الجرم أو تكذيبه، عبر تقديمها مذكرات توضيحية وأدلة أمام محكمة العدل الدولية".وأشار إلى أنه "من الممكن ملاحقة بريطانيا قانونيا لدعمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بموجب نظام تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، إضافة إلى وجود عامل ضغط مساعد متمثل بالجمعيات البريطانية التي تطالب بوقف دعم إسرائيل عسكريا ومحاسبة حكومة ريشي سوناك".وجدد جبور تأكيده أنه "يمكن للقانون الدولي محاسبة واشنطن ولندن، إما من خلال قيام دولة بالادعاء عليهما، أو أن تقدَّم شكوى أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي بدورها تدعي شخصيا أمام محكمة العدل الدولية".وفي وقت سابق، رفضت الحكومة الألمانية بشدة الاتهامات أمام المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة وحذرت من "الاستغلال السياسي" لهذه التهمة.وأضاف هيبستريت، إن ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيحات بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير لـ"سبوتنيك": ألمانيا حليفة أساسية لإسرائيل ومحاسبة لندن وواشنطن ممكنة

11:49 GMT 17.01.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
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حصري
توقع الأستاذ الجامعي والمتخصص في القانون الدولي، البروفيسور فريد جبور، أن "ألمانيا تحاول نفي الأدلة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكاب الأخيرة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ تُعتبر برلين حليفة أساسية لتل أبيب وستحاول جاهدة أن تحميها".
وقال جبور في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لكل دولة موقّعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (التي تم التوصل إليها عام 1948)، الحق في التدخل بالدعوى، سواء كان هدفها إثبات ارتكاب الجرم أو تكذيبه، عبر تقديمها مذكرات توضيحية وأدلة أمام محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "لا يمكن لأي دولة التأثير على قرارات محكمة العدل الدولية ولو كانت تملك حكوماتها ثقلا سياسيا، إذ تتمتع المحكمة بقضاة ذوي مستوى رفيع في ما يتعلق بالقانون والعدالة الدولية، وهم يأتون من دول مختلفة، فبالتالي من الصعب التحكم بقراراتهم".

وأشار إلى أنه "من الممكن ملاحقة بريطانيا قانونيا لدعمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بموجب نظام تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، إضافة إلى وجود عامل ضغط مساعد متمثل بالجمعيات البريطانية التي تطالب بوقف دعم إسرائيل عسكريا ومحاسبة حكومة ريشي سوناك".

وقال: "يمكن محاسبة واشنطن أيضا، إذ يوجد قانون في الولايات المتحدة يحاسب مصدّري الأسلحة ما إذا كانت ذاهبة لدعم جرائم الحرب".

وجدد جبور تأكيده أنه "يمكن للقانون الدولي محاسبة واشنطن ولندن، إما من خلال قيام دولة بالادعاء عليهما، أو أن تقدَّم شكوى أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي بدورها تدعي شخصيا أمام محكمة العدل الدولية".
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بمحكمة العدل الدولية وتواصل ارتكاب المجازر في غزة
13 يناير, 11:55 GMT
وفي وقت سابق، رفضت الحكومة الألمانية بشدة الاتهامات أمام المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة وحذرت من "الاستغلال السياسي" لهذه التهمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبستريت، في بيان إن إسرائيل "تدافع عن نفسها" في أعقاب ما سماها الهجمات "غير الإنسانية" التي شنتها "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف هيبستريت، إن ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيحات بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف.
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