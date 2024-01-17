https://sputnikarabic.ae/20240117/دخول-5-شاحنات-أدوية-إلى-قطاع-غزة-بعد-تفتيشها-من-قبل-الجيش-الإسرائيلي-1085118250.html

دخول 5 شاحنات أدوية إلى قطاع غزة بعد تفتيشها من قبل الجيش الإسرائيلي

دخول 5 شاحنات أدوية إلى قطاع غزة بعد تفتيشها من قبل الجيش الإسرائيلي

اجتازت 5 شاحنات أدوية التفتيش الأمني الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قبل دخولها إلى قطاع غزة، بناء على وساطة قطرية. 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T18:36+0000

2024-01-17T18:36+0000

2024-01-17T18:36+0000

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083393315_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_24ca22c8b4758aaa5f06066e9f205bbb.jpg

والأدوية مخصصة لسكان قطاع غزة، والمحتجزين الإسرائيليين في القطاع، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقالت الصحيفة: "اجتازت الشاحنات الخمس المحملة بالأدوية والمساعدات للمختطفين وسكان غزة، التفتيش الأمني ​​على معبر كرم أبو سالم، ومن هناك تم نقلها إلى معبر رفح ودخلت إلى قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ساد الجدل في إسرائيل حول مسالة تفتيش الأدوية بعدما أبدى رئيس الوزراء نتنياهو موافقته على دخولها، قبل أن يتراجع عن ذلك ويوجه الجيش بمهمة تفتيش الشحنات.وطالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بفحص شاحنات الأدوية والمساعدات الموجهة إلى قطاع غزة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن بن غفير أنه طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتحقق وفحص شاحنات الأدوية المفترض دخولها إلى غزة مقابل شاحنات الأدوية للمحتجزين لدى حركة حماس. وأوضح بن غفير أن هذا الفحص يهدف إلى التحقق من عدم دخول ذخيرة ومعدات لحركة حماس في قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الفحص يقع على عاتق نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر (كابينت).وساد الجدل في إسرائيل، بعدما قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق على منصة "إكس"، صباح الأربعاء، إن من بين شروط اتفاق توصيل الأدوية للمحتجزين الإسرائيليين "منع تفتيش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي".

https://sputnikarabic.ae/20240117/بن-غفير-يطالب-بفحص-شاحنات-الأدوية-والمساعدات-الموجهه-إلى-غزة-1085111931.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو