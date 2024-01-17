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https://sputnikarabic.ae/20240117/دراسة-حبة-طماطم-واحدة-يوميا-تقي-من-ارتفاع-ضغط-الدم-1085082314.html
دراسة: حبة طماطم واحدة يوميا تقي من ارتفاع ضغط الدم
دراسة: حبة طماطم واحدة يوميا تقي من ارتفاع ضغط الدم
كشفت دراسة حديثة عن فائدة جديدة للإنسان في حال إقدامه على تناول الطماطم بشكل دوري ومنتظم. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T08:11+0000
2024-01-17T08:11+0000
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علوم
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ونشرت المجلة العلمية الأوروبية لعلوم الوقاية تفاصيل الدراسة المنشورة التي أكدت على أن تناول الطماطم أو المنتجات التي تحتوي عليها يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.وبحسب الدراسة، اكتشف أحد العلماء أن تناول ما يعادل حبة طماطم كبيرة يوميا يقلل من فرص إصابة الشخص بخطر الموت السريع جراء ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 36 في المئة.ولفت الباحثون في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن تناول الطماطم، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على تركبيته مفيدة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته.ووفقا للدراسة، تابع الباحثون نحو 7056 رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عاما، وكان 5821 منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والخرف الوعائي وتمدد الأوعية الدموية.وأشارت الدراسة أنه تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات اعتمادا على استهلاكهم من الطماطم، أقل من 44 غراما، وبين 44 و82 غراما، و82 إلى 110 غرامات، وأكثر من ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20240105/دراسة-الطماطم-تساعد-في-منع-وإدارة-ارتفاع-ضغط-الدم-1084737647.html
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علوم
علوم

دراسة: حبة طماطم واحدة يوميا تقي من ارتفاع ضغط الدم

08:11 GMT 17.01.2024
© Photo / unsplash/Alex Ghizilaحبات طماطم
حبات طماطم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Photo / unsplash/Alex Ghizila
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن فائدة جديدة للإنسان في حال إقدامه على تناول الطماطم بشكل دوري ومنتظم.
ونشرت المجلة العلمية الأوروبية لعلوم الوقاية تفاصيل الدراسة المنشورة التي أكدت على أن تناول الطماطم أو المنتجات التي تحتوي عليها يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
وبحسب الدراسة، اكتشف أحد العلماء أن تناول ما يعادل حبة طماطم كبيرة يوميا يقلل من فرص إصابة الشخص بخطر الموت السريع جراء ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 36 في المئة.
طماطم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
دراسة: الطماطم تساعد في منع وإدارة ارتفاع ضغط الدم
5 يناير, 18:49 GMT
ولفت الباحثون في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن تناول الطماطم، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على تركبيته مفيدة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته.
ووفقا للدراسة، تابع الباحثون نحو 7056 رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عاما، وكان 5821 منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والخرف الوعائي وتمدد الأوعية الدموية.
وأشارت الدراسة أنه تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات اعتمادا على استهلاكهم من الطماطم، أقل من 44 غراما، وبين 44 و82 غراما، و82 إلى 110 غرامات، وأكثر من ذلك.
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