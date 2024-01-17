https://sputnikarabic.ae/20240117/رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-الحديث-عن-اليوم-التالي-لحماس-سابق-لأوانه-فلم-نهزمها-بعد-1085117098.html

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: الحديث عن اليوم التالي لحماس سابق لأوانه فلم نهزمها بعد

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: الحديث عن اليوم التالي لحماس سابق لأوانه فلم نهزمها بعد

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في جلسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست إنه "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن "اليوم التالي لحماس" ... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقدم هنغبي لأعضاء اللجنة مراجعة أمنية سياسية: "نحن أمام معركة متعددة الجبهات تشمل ثماني جبهات. الجبهة الرئيسية - المعركة في غزة، والثانية هي الجبهة الشمالية، والتي يمكن أن تتطور إلى حرب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف: "الجبهة الثالثة في اليمن. والرابعة هي "المعركة بين الحروب" في سوريا، والخامسة هو العراق الذي يشارك في المعركة من خلال الميليشيات الشيعية، والسادسة هي الضفة الغربية. والسابعة عالمية – هناك جهود لضرب أهداف إسرائيلية ويهودية. والثامنة هي إيران مولدة كل الجبهات الأخرى".وتابع هنغبي: "حتى لو كان (رئيس حركة حماس يحيى) السنوار موجودًا تحت الأرض في قطاع غزة، فإن إسرائيل لن تتخلى عن الوصول إليه واستهدافه".ومضى بقوله: "لقد بدأ (السنوار) بالفعل يفهم ذلك، وبالتالي فإن مطالبه في مفاوضات الرهائن مع قطر تهدف إلى ضمان بقائه.. السنوار لن يخرج من الأنفاق مرة أخرى، وحتى لو استغرق الأمر شهرًا أو سنة أو خمس سنوات – في النهاية سنصل إليه".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240117/غالانت-إذا-لم-يتم-حل-حماس-بشكل-كامل-فلن-نتمكن-من-العيش-في-إسرائيل-1085116251.html

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