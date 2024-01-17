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https://sputnikarabic.ae/20240117/رغم-التحذيرات-الفلسطينية-لماذا-يتجاهل-المجتمع-الدولي-عدوان-إسرائيل-في-الضفة؟-1085117781.html
رغم التحذيرات الفلسطينية.. لماذا يتجاهل المجتمع الدولي عدوان إسرائيل في الضفة؟
رغم التحذيرات الفلسطينية.. لماذا يتجاهل المجتمع الدولي عدوان إسرائيل في الضفة؟
مع استمرار الحرب في قطاع غزة، تصعد إسرائيل من اقتحاماتها وانتهاكاتها في الضفة الغربية، إضافة إلى تنامي التوسع الاستيطاني في المحافظات الفلسطينية هناك. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T18:28+0000
2024-01-17T18:28+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية إن "على المجتمع الدولي ترجمة الأقوال إلى أفعال، ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووضع إسرائيل تحت العقوبات وفرض العقوبات على المستعمرات التي تعد غير قانونية وفق القانون الدولي".وأكد أن إسرائيل تعمل على تعزيز التوسع الاستعماري في الضفة الغربية، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقالات، وتدمير البنية التحتية للمخيمات والقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وتصاعد إرهاب المستعمرين بحماية الجيش، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).واتهم قياديان في حركة فتح لـ "سبوتنيك"، المجتمع الدولي بالتواطؤ مع إسرائيل، والدفاع عن مصالحها، وأنه لا يمكنه وقف الانتهاكات التي تقوم بها في قطاع غزة والضفة، معتبرين أن ما يحدث في الضفة مشروع إسرائيلي لإبادة الشعب الفلسطيني.تواطؤ دوليواعتبر الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، وعضو مجلسها الثوري، أن تجاهل المجتمع الدولي الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يأتي في ظل تواطؤ بعض الدول مع إسرائيل في جرائمها، والوقوف معها في الحق والباطل، وهو ما يعبر عن خلل في توازن القوى الدولية عالميًا.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فهذه الدول لا علاقة لها لما يحدث قرب اليمن، ولم تكن هناك أو من المعتدى عليهم، لكنها هبت من وراء المحيطات وتصدرت فوهة المدفع وجعلت نفسها في المقدمة للدفاع عن مصالح إسرائيل.وأبدى نزال تعجبه من مواقف هذه الدول المتواطئة مع إسرائيل، ورأى أن عليها الرجوع لرشدها وأن تقف بجانب الحق والقانون الدولي، الذي ساهمت أصلا في كتابته ثم تخلت عنه مقابل الدفاع عن مصالحها ومصالح إسرائيل.وأوضح أن في المقابل هناك بعض الدول التي تضرب مثلا في تقديم المبادئ والقانون الدولي على مصالحها، مثل دولة كولومبيا وجنوب أفريقيا والدول التي ساندت الدعوة المرفوعة على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.مشروع إبادةفي السياق، قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن المجتمع الدولي عاجز عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل هو شريك في هذا العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية من يسيطر على قرارات المجتمع الدولي، لذلك هو مشلول الإرادية، ويقيس بمعايير مزدوجة.وأكد أن طبقًا لما يحدث، بات من المعروف أن هذا المجتمع الدولي غير قادر على التأثير في حكومة الحرب بدولة الاحتلال الإسرائيلي، أو مطالبة نتنياهو بوقف عدوانه في الأراضي الفلسطينية، سواء الضفة أو قطاع غزة.وعن سبب التحركات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية، قال إنها تريد الإجهاز على المشروع التحرري الفلسطيني، وأن تعيد سيناريو النكبة عام 1948م، من أجل اغتيال حق العودة، وقتل حل الدولتين، وإبادة الأمل في الحل السياسي، إسرائيل مشروع له سوى القتل والإبادة والدمار.تدمير البنية التحتيةوقال منصور السعدي، مساعد محافظ جنين، في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، إن إسرائيل تتعمد في كل اقتحام للمدينة تدمير البنية التحتية من شوارع وشبكات صرف صحي، وخطوط مياه ومحولات كهرباء، لضرب الحياة الاقتصادية والزراعية وهدم النظام الصحي والتعليمي في جنين ومدن الضفة بشكل عام.وأكد السعدي أن إسرائيل لا تحتاج لأي مبرر من أجل الاقتحامات الهمجية التي تقوم بها في مدن الضفة، وليس هناك أي تفسير لها، سوى محاولة لإنزال العقاب على كل المواطنين الفلسطينيين، لا سيما مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وسط طرق ومدارس غير ممهدة ولا تصلح، في مزيد من الضغط على حياة المواطنين.وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، داعيا إلى اتخاذ خطوات لمنع ذلك من خلال تعزيز السلطة الفلسطينية.وتقتحم القوات الإسرائيلية مدنًا فلسطينية في الضفة الغربية، بشكل شبه يومي، وتنفذ مداهمات فيها، منذ بدء التصعيد مع حركة حماس، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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حصري, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

رغم التحذيرات الفلسطينية.. لماذا يتجاهل المجتمع الدولي عدوان إسرائيل في الضفة؟

18:28 GMT 17.01.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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مع استمرار الحرب في قطاع غزة، تصعد إسرائيل من اقتحاماتها وانتهاكاتها في الضفة الغربية، إضافة إلى تنامي التوسع الاستيطاني في المحافظات الفلسطينية هناك.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية إن "على المجتمع الدولي ترجمة الأقوال إلى أفعال، ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووضع إسرائيل تحت العقوبات وفرض العقوبات على المستعمرات التي تعد غير قانونية وفق القانون الدولي".
وأكد أن إسرائيل تعمل على تعزيز التوسع الاستعماري في الضفة الغربية، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقالات، وتدمير البنية التحتية للمخيمات والقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وتصاعد إرهاب المستعمرين بحماية الجيش، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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واتهم قياديان في حركة فتح لـ "سبوتنيك"، المجتمع الدولي بالتواطؤ مع إسرائيل، والدفاع عن مصالحها، وأنه لا يمكنه وقف الانتهاكات التي تقوم بها في قطاع غزة والضفة، معتبرين أن ما يحدث في الضفة مشروع إسرائيلي لإبادة الشعب الفلسطيني.

تواطؤ دولي

واعتبر الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، وعضو مجلسها الثوري، أن تجاهل المجتمع الدولي الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يأتي في ظل تواطؤ بعض الدول مع إسرائيل في جرائمها، والوقوف معها في الحق والباطل، وهو ما يعبر عن خلل في توازن القوى الدولية عالميًا.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فهذه الدول لا علاقة لها لما يحدث قرب اليمن، ولم تكن هناك أو من المعتدى عليهم، لكنها هبت من وراء المحيطات وتصدرت فوهة المدفع وجعلت نفسها في المقدمة للدفاع عن مصالح إسرائيل.
وأبدى نزال تعجبه من مواقف هذه الدول المتواطئة مع إسرائيل، ورأى أن عليها الرجوع لرشدها وأن تقف بجانب الحق والقانون الدولي، الذي ساهمت أصلا في كتابته ثم تخلت عنه مقابل الدفاع عن مصالحها ومصالح إسرائيل.
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وأوضح أن في المقابل هناك بعض الدول التي تضرب مثلا في تقديم المبادئ والقانون الدولي على مصالحها، مثل دولة كولومبيا وجنوب أفريقيا والدول التي ساندت الدعوة المرفوعة على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

مشروع إبادة

في السياق، قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن المجتمع الدولي عاجز عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل هو شريك في هذا العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية من يسيطر على قرارات المجتمع الدولي، لذلك هو مشلول الإرادية، ويقيس بمعايير مزدوجة.
وأكد أن طبقًا لما يحدث، بات من المعروف أن هذا المجتمع الدولي غير قادر على التأثير في حكومة الحرب بدولة الاحتلال الإسرائيلي، أو مطالبة نتنياهو بوقف عدوانه في الأراضي الفلسطينية، سواء الضفة أو قطاع غزة.
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وعن سبب التحركات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية، قال إنها تريد الإجهاز على المشروع التحرري الفلسطيني، وأن تعيد سيناريو النكبة عام 1948م، من أجل اغتيال حق العودة، وقتل حل الدولتين، وإبادة الأمل في الحل السياسي، إسرائيل مشروع له سوى القتل والإبادة والدمار.

تدمير البنية التحتية

وقال منصور السعدي، مساعد محافظ جنين، في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، إن إسرائيل تتعمد في كل اقتحام للمدينة تدمير البنية التحتية من شوارع وشبكات صرف صحي، وخطوط مياه ومحولات كهرباء، لضرب الحياة الاقتصادية والزراعية وهدم النظام الصحي والتعليمي في جنين ومدن الضفة بشكل عام.
وأكد السعدي أن إسرائيل لا تحتاج لأي مبرر من أجل الاقتحامات الهمجية التي تقوم بها في مدن الضفة، وليس هناك أي تفسير لها، سوى محاولة لإنزال العقاب على كل المواطنين الفلسطينيين، لا سيما مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وسط طرق ومدارس غير ممهدة ولا تصلح، في مزيد من الضغط على حياة المواطنين.
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وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، داعيا إلى اتخاذ خطوات لمنع ذلك من خلال تعزيز السلطة الفلسطينية.
وتقتحم القوات الإسرائيلية مدنًا فلسطينية في الضفة الغربية، بشكل شبه يومي، وتنفذ مداهمات فيها، منذ بدء التصعيد مع حركة حماس، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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