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https://sputnikarabic.ae/20240117/صيد-أسماك-ذهبية-في-بحيرة-متجمدة-روسية-1085104134.html
صيد أسماك ذهبية في بحيرة متجمدة روسية
صيد أسماك ذهبية في بحيرة متجمدة روسية
تعد روسيا من البلدان الباردة في فصل الشتاء، حيث تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة خصوصا في فصل الشتاء الذي يكسو البلاد باللون الأبيض. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T12:31+0000
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وتنشر وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تتيح للقراء مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة في هذا الفصل، في حين يظهر في الصور صياد روسي أثناء قيامه بالصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.
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фото, صور
фото, صور

صيد أسماك ذهبية في بحيرة متجمدة روسية

12:31 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 17.01.2024)
تابعنا عبر
تعد روسيا من البلدان الباردة في فصل الشتاء، حيث تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة خصوصا في فصل الشتاء الذي يكسو البلاد باللون الأبيض.
وتنشر وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تتيح للقراء مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة في هذا الفصل، في حين يظهر في الصور صياد روسي أثناء قيامه بالصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصور

صياد أثناء الصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك

صياد أثناء الصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
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صياد أثناء الصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك

© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصور

صياد يحفر حفرة لصيد الأسماك في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

صياد يحفر حفرة لصيد الأسماك في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور

صياد يحفر حفرة لصيد الأسماك في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم الصيادون بحفر ثقوب لصيد الأسماك في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

يقوم الصيادون بحفر ثقوب لصيد الأسماك في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقوم الصيادون بحفر ثقوب لصيد الأسماك في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصور

صياد يصطاد السمك في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

صياد يصطاد السمك في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور

صياد يصطاد السمك في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصور

تم اصطياد سمك الفرخ أثناء الصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

تم اصطياد سمك الفرخ أثناء الصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور

تم اصطياد سمك الفرخ أثناء الصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصور

صيادون أثناء الصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

صيادون أثناء الصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور

صيادون أثناء الصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصور

صياد يصطاد السمك في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

صياد يصطاد السمك في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور

صياد يصطاد السمك في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصور

صياد يحمل سمكة صيد تم اصطيادها أثناء الصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

صياد يحمل سمكة صيد تم اصطيادها أثناء الصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
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صياد يحمل سمكة صيد تم اصطيادها أثناء الصيد الشتوي في بحيرة تافاتوي في مقاطعة سفيردلوفسك.

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