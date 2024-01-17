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https://sputnikarabic.ae/20240117/طفل-إسرائيلي-يتعلم-التسبيح-خلال-فترة-احتجازه-لدى-القسام-فيديو-1085094640.html
طفل إسرائيلي يتعلم "التسبيح" خلال فترة احتجازه لدى "القسام"... فيديو
طفل إسرائيلي يتعلم "التسبيح" خلال فترة احتجازه لدى "القسام"... فيديو
روى طفل إسرائيلي بعد الإفراج عنه من قبل "كتائب القسام" بعض التفاصيل عن الفترة التي قضاها مع عناصر من الفصيل الفلسطيني. 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T11:02+0000
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وقال الطفل الإسرائيلي أوهاند موندير، في مقابلة مع "القناة 13" الإسرائيلية، إنه تعلم بعض الكلمات العربية.وأشار الطفل إلى أنه تعلم أيضا أدعية على المسبحة، ووصف كيف يسمونها "مسبحة"، وعلّموه ما يقوله خلال التسبيح.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث يشن الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على القطاع برا وبحرا وجوا.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع، عن أكثر من 24 ألف قتيل فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 61 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

طفل إسرائيلي يتعلم "التسبيح" خلال فترة احتجازه لدى "القسام"... فيديو

11:02 GMT 17.01.2024
© Photo / youtubeالطفل الإسرائيلي أوهاند موندير
الطفل الإسرائيلي أوهاند موندير - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Photo / youtube
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روى طفل إسرائيلي بعد الإفراج عنه من قبل "كتائب القسام" بعض التفاصيل عن الفترة التي قضاها مع عناصر من الفصيل الفلسطيني.
وقال الطفل الإسرائيلي أوهاند موندير، في مقابلة مع "القناة 13" الإسرائيلية، إنه تعلم بعض الكلمات العربية.

وظهر الطفل وهو يقول عبارات باللغة العربية، مثل "سبحان الله" و"الحمد لله" و"لا إله إلا الله"، وغيرها.

وأشار الطفل إلى أنه تعلم أيضا أدعية على المسبحة، ووصف كيف يسمونها "مسبحة"، وعلّموه ما يقوله خلال التسبيح.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث يشن الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على القطاع برا وبحرا وجوا.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع، عن أكثر من 24 ألف قتيل فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 61 ألفا آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.
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