https://sputnikarabic.ae/20240117/علامات-في-أصابع-اليد-تشير-إلى-وجود-اضطرابات-نفسية-1085081905.html

علامات في أصابع اليد تشير إلى وجود اضطرابات نفسية

علامات في أصابع اليد تشير إلى وجود اضطرابات نفسية

وجد الباحثون صلة بين الأطوال النسبية لأصابع السبابة والبنصر وبعض السمات الشخصية المرضية النفسية، بما في ذلك السلوكيات المعادية للمجتمع واضطرابات تعاطي... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T07:52+0000

2024-01-17T07:52+0000

2024-01-17T07:53+0000

مجتمع

علوم

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وبحسب الدراسة، فإن نسبة طول إصبع السبابة (2D) إلى البنصر (4D)، والمعروفة باسم نسبة 2D:4D، قد تكون مؤشرًا لمختلف السمات السلوكية والشخصية.وبحسب العلماء، فإنه كلما ارتفع هرمون التستوستيرون بالنسبة إلى هرمون الاستروجين، انخفضت نسبة 2D:4D، ما يؤدي عادة إلى أن يكون إصبع البنصر أطول مقارنة بإصبع السبابة.وقام الباحثون بفحص أيدي 80 مشاركا، 44 لديهم تشخيصا سريريا لاضطراب نفسي، و36 شخصا من الأصحاء. وأجرى الباحثون تقييمات نفسية قياسات لصفات الثالوث المظلم (مزيج من الميكافيلية، والنرجسية، والاعتلال النفسي)، والنرجسية الضعيفة، وعدم التسامح مع عدم اليقين، وتم إجراء مسح تفصيلي لليد اليمنى للمشاركين.وكشفت النتائج عن وجود صلة واضحة بين وجود الاضطراب النفسي وطول إصبع البنصر أكثر من السبابة.ووفقا لمجلة "psypost " العلمية، فإن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية معينة لديهم نسبة طول إصبع مختلفة بشكل ملحوظ مقارنة بالأفراد الأصحاء.

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